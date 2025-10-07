Obavijesti

News

Komentari 0
ZAUSTAVILI SU GA

Rusija: Ukrajina htjela dronom napasti nuklearnu elektranu

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
Rusija: Ukrajina htjela dronom napasti nuklearnu elektranu
Foto: Chris Radburn

Ruska državna nuklearna kompanija u utorak je objavila da je ukrajinski dron pokušao pogoditi nuklearnu elektranu u ruskoj regiji Voronjež

Rosenergoatom je priopćio da je dron zaustavljen „tehničkim sredstvima” te da je detonirao nakon što je udario u toranj za hlađenje u elektrani Novovoronjež. 

„Nije bilo štete ili ozljeda, no detonacija je ostavila tamnu mrlju na tornju za hlađenje. Osiguran je siguran rad nuklearne elektrane”, priopćila je tvrtka, dodavši da su razine radijacije normalne i nepromijenjene. 

Ukrajina zasad nije komentirala navodni incident koji je Rosenergoatom opisao kao „još jedan čin agresije ukrajinskih oružanih snaga nad ruskim nuklearnim elektranama”. 

NOVI NAPADI Ukrajinci granatirali Belgorod: Tisuće noćas ostale bez struje
Ukrajinci granatirali Belgorod: Tisuće noćas ostale bez struje

Moskva je ranije optužila Kijev da je napao elektrane i u Kursku i Smolensku, na zapadu države. 

Ukrajina pak optužuje Rusiju da namjerno provocira rizik od radijacije u nuklearnim elektranama diljem ukrajinskog teritorija.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Trump prelomio. Pala odluka o važnim raketama: Prvo mi odgovorite na ova pitanja
TOMAHAWK

Trump prelomio. Pala odluka o važnim raketama: Prvo mi odgovorite na ova pitanja

Tomahawk rakete imaju domet od oko 2500 kilometara, što bi, ako bi Kijev do njih došao, stavilo Moskvu u domet ukrajinskog oružja. Rusi su odmah rekli da bi to dovelo do značajne eskalacije.
VIDEO Je li i to ratna meta? Ruski dron pogodio rodilište
SUMI

VIDEO Je li i to ratna meta? Ruski dron pogodio rodilište

U trenutku napada u rodilištu se nalazilo ukupno 166 ljudi: 35 pacijentica, 11 djece i 120 zaposlenika. Kako se navodi, jednoj 60-godišnjoj djelatnici medicinske ustanove pružena je pomoć na licu mjesta zbog stresne reakcije na eksploziju. Nema drugih ozlijeđenih
Merkel: Poljska i baltičke zemlje nisu htjele slušati. Onda je Putin napao Ukrajinu
MUTTER

Merkel: Poljska i baltičke zemlje nisu htjele slušati. Onda je Putin napao Ukrajinu

Merkel je Poljsku, Litvu, Latviju i Estoniju optužila za prekid diplomatskih odnosa između Rusije i Europske unije te navela da je to nakon samo nekoliko mjeseci dovelo do početka invazije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025