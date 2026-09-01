Rusija zasula Kijev raketama i dronovima. Najmanje četiri mrtvih. U napadu ranjena djeca

Četvero ljudi je poginulo, a najmanje 14 ih je ozlijeđeno, uključujući djecu, nakon što je Rusija u ranim jutarnjim satima u utorak pokrenula masovni napad projektilima i dronovima na Kijev i okolnu regiju, što je šesti uzastopni dan napada na to područje.

🚨🇺🇦 🇷🇺 Kyiv is under one of the heaviest missile barrages of the war, with cluster warheads on the Iskanders



Early monitoring counts roughly 20 Iskander-M ballistic missiles, eight Kalibr cruise missiles, four Zircon hypersonics and two North Korean KN-23s.



All but the KN-23s… pic.twitter.com/SNGZodFAZH — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 1, 2026

Prema podacima gradskih vlasti, u ukrajinskoj prijestolnici poginule su tri osobe, a pet ih je ozlijeđeno, piše Kyiv Post.

Ostaci ruskih dronova izazvali su požare u kijevskim četvrtima Darnytskyi, Solomianskyi i Holosiivskyi. „Kijevska regija noćas je bila izložena masovnom napadu ruskih projektila i borbenih dronova”, rekao je Tymur Tkachenko, načelnik Kijevske regionalne vojne uprave, na Telegramu.

U Borispilju, istočno od Kijeva, jedna je osoba poginula, a druga je ozlijeđena nakon što je oštećen poslovni objekt, dok je još osam osoba ozlijeđeno kada je pogođena stambena zgrada.

Napad se dogodio u trenutku kada su se ukrajinska djeca pripremala vratiti u škole nakon ljetnih praznika.

Kijevska regionalna vojna uprava upozorila je da se ne održavaju velika okupljanja na područjima koja se smatraju visokorizičnima, zbog straha od novih ruskih napada.

Kijev i okolna regija posljednjih su tjedana izloženi kontinuiranim ruskim napadima, pri čemu brži dronovi na mlazni pogon dodatno povećavaju prijetnju i uzrokuju učestala upozorenja na zračne napade.

Najnoviji val napada bio je šesti uzastopni dan ruskih napada na Kijev i okolnu regiju.