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RAT U UKRAJINI

Rusija zasula Kijev raketama i dronovima. Najmanje četiri mrtvih. U napadu ranjena djeca

Piše Filip Sulimanec,
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Rusija zasula Kijev raketama i dronovima. Najmanje četiri mrtvih. U napadu ranjena djeca
Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI
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Napad se dogodio u trenutku kada su se ukrajinska djeca pripremala vratiti u škole nakon ljetnih praznika

Četvero ljudi je poginulo, a najmanje 14 ih je ozlijeđeno, uključujući djecu, nakon što je Rusija u ranim jutarnjim satima u utorak pokrenula masovni napad projektilima i dronovima na Kijev i okolnu regiju, što je šesti uzastopni dan napada na to područje.

Prema podacima gradskih vlasti, u ukrajinskoj prijestolnici poginule su tri osobe, a pet ih je ozlijeđeno, piše Kyiv Post.

Ostaci ruskih dronova izazvali su požare u kijevskim četvrtima Darnytskyi, Solomianskyi i Holosiivskyi. „Kijevska regija noćas je bila izložena masovnom napadu ruskih projektila i borbenih dronova”, rekao je Tymur Tkachenko, načelnik Kijevske regionalne vojne uprave, na Telegramu.

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U Borispilju, istočno od Kijeva, jedna je osoba poginula, a druga je ozlijeđena nakon što je oštećen poslovni objekt, dok je još osam osoba ozlijeđeno kada je pogođena stambena zgrada.

Napad se dogodio u trenutku kada su se ukrajinska djeca pripremala vratiti u škole nakon ljetnih praznika.

Kijevska regionalna vojna uprava upozorila je da se ne održavaju velika okupljanja na područjima koja se smatraju visokorizičnima, zbog straha od novih ruskih napada.

Kijev i okolna regija posljednjih su tjedana izloženi kontinuiranim ruskim napadima, pri čemu brži dronovi na mlazni pogon dodatno povećavaju prijetnju i uzrokuju učestala upozorenja na zračne napade.

Najnoviji val napada bio je šesti uzastopni dan ruskih napada na Kijev i okolnu regiju.

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