Rusija završila popravak lansirne rampe na Bajkonuru

Piše HINA,
Foto: Roscosmos

Rampa broj 31, ključna za ruski program i ISS, teško je oštećena prošlog studenog, a prvo lansiranje s nje zakazano je za 22. ožujka.

Ruska svemirska agencija izjavila je u utorak da su dovršeni radovi na popravku oštećenog dijela lansirne rampe na kozmodromu Bajkonur u Kazahstanu, koji je ključan za moskovski svemirski program, izvijestili su ruski državni mediji. Rampa je teško oštećena u studenom prošle godine tijekom lansiranja ruske svemirske letjelice Sojuz MS-28 s dva ruska kozmonauta i jednim NASA-inim astronautom. Letjelica s posadom je uspješno stigla do Međunarodne svemirske postaje (ISS). Državna novinska agencija RIA citirala je Roskosmos koji je rekao da je prvo lansiranje s popravljene rampe zakazano za 22. ožujka.

Iako Rusija ima druge kozmodrome na svom teritoriju, a Bajkonur ima druga lansirna mjesta, oštećena lansirna rampa - broj 31 - jedina je koja može primiti lansiranja rakete Sojuz i kapsule za posadu, kao i teretnog vozila Progress, koji su ključni za Međunarodnu svemirsku postaju.

