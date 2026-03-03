Obavijesti

News

TRAŽE NADOKNADU

Rusija tuži EU zbog zamrznute imovine od 300 mlrd. dolara

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Rusija tuži EU zbog zamrznute imovine od 300 mlrd. dolara
Foto: Tatiana Meel

Središnja banka Moskve osporava odluku Europske unije iz prosinca 2025., tvrdeći da je zamrzavanje njezinih sredstava provedeno s proceduralnim povredama i traži odštetu od 230 milijardi dolara.

Ruska središnja banka u utorak je izjavila da je podnijela tužbu Općem sudu Europske unije sa sjedištem u Luksemburgu, osporavajući odluku iz prosinca 2025. o zamrzavanju njezine imovine u Europi na neodređeno vrijeme. Središnja banka procjenjuje da su zapadne zemlje zamrznule oko 300 milijardi dolara ruskih državnih sredstava. Većina te imovine zamrznuta je u Europi i čuva se u belgijskom depozitaru Euroclear. Središnja banka podnijela je tužbu u Moskvi prošlog prosinca, tražeći od Eurocleara odštetu od 230 milijardi dolara kao odgovor na neodređeno zamrzavanje i na prijedloge o oduzimanju imovine radi financiranja Ukrajine, koji se nisu ostvarili.

U svojoj izjavi, središnja banka je navela da je zamrzavanje uvedeno uz "ozbiljne proceduralne povrede" jer je usvojeno većinom glasova, a ne jednoglasno, kako to zahtijeva zakonodavstvo EU.

Izvor blizak središnjoj banci rekao je da su te navodne povrede u središtu tužbe.

Dokument EU-a o zamrzavanju, objavljen 12. prosinca, isključuje svaku mogućnost pravnog postupka Rusije zbog odluke pred sudovima EU.

„Uredbom EU-a krše se osnovna i neotuđiva prava na pristup pravosuđu i nepovredivost imovine, kao i načelo suverenog imuniteta država i njihovih središnjih banaka, zajamčeno međunarodnim ugovorima i pravom EU-a“, rekla je središnja banka.

