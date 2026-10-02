Europska komisija isplatila je Ukrajini još 2,9 milijardi eura

Europska komisija isplatila je u petak Ukrajini 2,9 milijardi eura za potporu financijskim potrebama i funkcioniranje javne uprave nakon što je vlada u Kijevu provela nekoliko ključnih reformi.

“Dok se brani od ruske agresije, Ukrajina također nastavlja provoditi sveobuhvatne reforme. „Današnjom isplatom pomažemo u očuvanju financijske stabilnosti Ukrajine i podržavamo ulaganja koja će biti temelj njezina budućeg oporavka”, izjavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

Od 2,9 milijardi eura, 800 milijuna je osigurano iz zajma za potporu Ukrajini, a preostali dio je Instrumenta za Ukrajinu.

Ovo je osma tranša isplaćena u okviru Instrumenta za Ukrajinu, financijskog instrumenta EU-a namijenjen oporavku, obnovi i modernizaciji Ukrajine i njezinu približavanju Uniji. Instrument za Ukrajinu, vrijedan 50 milijardi eura, uspostavljen je 2024. kao višegodišnji program od 2024. do 2027. , a uvjet za isplate je provedba reformi.

Ukrajinska vlada je izradila plan koji predviđa konkretne reforme i korake za povlačenje tih sredstava.

Ovom isplatom EU je u okviru toga plana isplatila Ukrajini više od 32 milijarde eura, navodi Komisija.