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Europska komisija isplatila je Ukrajini još 2,9 milijardi eura

Piše HINA,
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Europska komisija isplatila je Ukrajini još 2,9 milijardi eura
Foto: Vladislav Culiomza
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Europska komisija je ponovno pružila značajnu financijsku podršku Ukrajini, ističući važnost reformi u očuvanju stabilnosti zemlje usred sukoba.

Europska komisija isplatila je u petak Ukrajini 2,9 milijardi eura za potporu financijskim potrebama i funkcioniranje javne uprave nakon što je vlada u Kijevu provela nekoliko ključnih reformi.

“Dok se brani od ruske agresije, Ukrajina također nastavlja provoditi sveobuhvatne reforme. „Današnjom isplatom pomažemo u očuvanju financijske stabilnosti Ukrajine i podržavamo ulaganja koja će biti temelj njezina budućeg oporavka”, izjavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

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Od 2,9 milijardi eura, 800 milijuna je osigurano iz zajma za potporu Ukrajini, a preostali dio je Instrumenta za Ukrajinu. 

Ovo je osma tranša isplaćena u okviru Instrumenta za Ukrajinu, financijskog instrumenta EU-a namijenjen oporavku, obnovi i modernizaciji Ukrajine i njezinu približavanju Uniji. Instrument za Ukrajinu, vrijedan 50 milijardi eura, uspostavljen je 2024. kao višegodišnji program od 2024. do 2027. , a uvjet za isplate je provedba reformi.

Ukrajinska vlada je izradila plan koji predviđa konkretne reforme i korake za povlačenje tih sredstava.

Ovom isplatom EU je u okviru toga plana isplatila Ukrajini više od 32 milijarde eura, navodi Komisija.

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