Obavijesti

News

Komentari 7
HOROR U KIJEVU

Rusija žestoko napala Ukrajinu, gore neboderi, spasioci traže preživjele ispod ruševina

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Rusija žestoko napala Ukrajinu, gore neboderi, spasioci traže preživjele ispod ruševina
5
Foto: GLEB GARANICH/REUTERS

Ovi siloviti napadi uslijedili su samo nekoliko sati nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama upozorio građane da očekuju nastavak napada unatoč mirovnim pregovorima

Rusija je noćas ponovo žestoko napala Kijev i druge gradove u Ukrajini. Koristili su dronove i balističke projektile. Kyiv Independent piše da su Rusi napali stambene četvrti i ključnu energetsku infrastrukturu, a prema prvim informacijama, u glavnom gradu je najmanje jedna osoba poginula, dok ih je sedam ozlijeđeno.

Snažne eksplozije odjekivale su Kijevom od otprilike 1 sat ujutro, dok je prijetnja projektilima bila na snazi diljem zemlje nakon što su zabilježena polijetanja ruskih bombardera MiG-31. Gradske vlasti potvrdile su djelovanje protuzračne obrane kako bi se zaštitio grad. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je kako je zabilježeno nekoliko požara na višekatnicama. Jedna od pogođenih zgrada je i neboder od 22 kata. U Dnjiprovskom okrugu zapalila se deveterokatnica, pri čemu je jedna osoba smrtno stradala. Vatrogasci su lokalizirali požar, a spasioci traže preživjele. Ruski udari nisu zaobišli ni Kijevsku oblast, gdje su pogođene obiteljske kuće i stanovi. U gradu Bila Cerkva četiri su kuće "potpuno uništene", a u napadu je ozlijeđen dječak (14).

Ovi siloviti napadi uslijedili su samo nekoliko sati nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama upozorio građane da očekuju nastavak napada unatoč mirovnim pregovorima te je pozvao međunarodne partnere da obrate pažnju na rusko zanemarivanje diplomacije. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
SAD i Ukrajina blizu dogovora: Ostalo tek nekoliko nesuglasica, Trump planira okončati rata
MIROVNI SPORAZUM

SAD i Ukrajina blizu dogovora: Ostalo tek nekoliko nesuglasica, Trump planira okončati rata

SAD i Ukrajina održali su produktivne razgovore o mirovnom sporazumu, uz tek nekoliko preostalih točaka neslaganja, dok Zelenskij poručuje da će najosjetljivija pitanja raspraviti izravno s Trumpom.
'Nagrađivanje agresora ne može biti temelj prava i mira'
PLENKOVIĆ O UKRAJINI:

'Nagrađivanje agresora ne može biti temelj prava i mira'

“Europska unija je spremna nastaviti pružati podršku predsjedniku Zelenskom dok god je potrebno - diplomatski, vojno, ekonomski”, rekao je Costa
Zelenski tvrdi: Surađujemo ​​s partnerima, uključujući SAD, na mirovnim prijedlozima
ROK ZA DOGOVOR

Zelenski tvrdi: Surađujemo ​​s partnerima, uključujući SAD, na mirovnim prijedlozima

Američki predsjednik Donald Trump nastavio je pritisak na Ukrajinu da postigne dogovor. Državni tajnik Marco Rubio rekao je da rok za postizanje dogovora do četvrtka možda neće biti nepromjenjiv

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025