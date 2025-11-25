Rusija žestoko napala Ukrajinu, gore neboderi, spasioci traže preživjele ispod ruševina

Rusija je noćas ponovo žestoko napala Kijev i druge gradove u Ukrajini. Koristili su dronove i balističke projektile. Kyiv Independent piše da su Rusi napali stambene četvrti i ključnu energetsku infrastrukturu, a prema prvim informacijama, u glavnom gradu je najmanje jedna osoba poginula, dok ih je sedam ozlijeđeno.

Snažne eksplozije odjekivale su Kijevom od otprilike 1 sat ujutro, dok je prijetnja projektilima bila na snazi diljem zemlje nakon što su zabilježena polijetanja ruskih bombardera MiG-31. Gradske vlasti potvrdile su djelovanje protuzračne obrane kako bi se zaštitio grad. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je kako je zabilježeno nekoliko požara na višekatnicama. Jedna od pogođenih zgrada je i neboder od 22 kata. U Dnjiprovskom okrugu zapalila se deveterokatnica, pri čemu je jedna osoba smrtno stradala. Vatrogasci su lokalizirali požar, a spasioci traže preživjele. Ruski udari nisu zaobišli ni Kijevsku oblast, gdje su pogođene obiteljske kuće i stanovi. U gradu Bila Cerkva četiri su kuće "potpuno uništene", a u napadu je ozlijeđen dječak (14).

Ovi siloviti napadi uslijedili su samo nekoliko sati nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama upozorio građane da očekuju nastavak napada unatoč mirovnim pregovorima te je pozvao međunarodne partnere da obrate pažnju na rusko zanemarivanje diplomacije.