Zelenski: Pritisak EU da se opet otvori ruski naftovod je 'ucjena'

Piše HINA,
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski svojim je europskim saveznicima u nedjelju poručio kako je pritisak da se ponovno otvori naftovod Družba, koji prevozi ruske zalihe, 'poput ucjene'

Kijev tvrdi da je naftovod iz sovjetskog doba koji prelazi Ukrajinu oštećen u ruskom napadu u siječnju. Ukrajina tvrdi da bi popravci mogli potrajati i do šest tjedana, što je razljutilo i Mađarsku i Slovačku, koje ovise o naftovodu za velik dio svojih energetskih potreba.

Mađarska i Slovačka zaprijetile su da će blokirati pomoć EU-a Ukrajini ukoliko se brzo ponovno ne otvori naftovod, dok je Europska komisija predložila misiju za pregled štete, dodatno pritišćući Kijev. Rat na Bliskom istoku stavio je pitanje isporuke nafte u oštar fokus, a zemlje diljem svijeta traže načine da puste više zaliha na tržište kako bi snizile cijene.

- Ako smo odlučili obnoviti ruske zalihe nafte, onda želim da znaju da sam protiv toga... Ali ako mi se postave uvjeti da Ukrajina neće dobiti oružje, onda, oprostite, nemoćan sam po tom pitanju, rekao sam našim prijateljima u Europi da se to zove ucjena - rekao je Zelenski novinarima, uključujući AFP, kada su ga pitali o ponovnom otvaranju naftovoda.

Zelenski je također kritizirao Mađarsku, optužujući njezinu vladu za širenje "antiukrajinskih osjećaja". Napetosti između Kijeva i Budimpešte oko naftovoda eskalirale su posljednjih tjedana, a Zelenski i mađarski nacionalistički premijer Viktor Orban razmjenjuju uvrede.

- Surađivat ćemo sa svakim vodstvom u Mađarskoj... Spremni smo surađivati ​​​​prijateljski, pod uvjetom da ta osoba nije Putinov saveznik, a posebno agresorske države - rekao je Zelenski.

Američko-izraelski rat s Iranom preokrenuo je globalna energetska tržišta. Hormuški tjesnac, ruta koja je nekoć činila petinu svjetskih zaliha nafte, praktički je paraliziran zbog sukoba. Ukrajina, koja je poslala saveznicima Washingtona u Zaljevu stručne timove za rušenje dronova, izrazila je bojazan da bi fokusiranje Sjedinjenih Država na rat u Iranu mogao odgoditi potporu Kijevu.

- Iskazujemo svoju spremnost pomoći Sjedinjenim Državama i njihovim saveznicima na Bliskom istoku... I iskreno se nadamo da se Sjedinjene Države zbog Bliskog istoka neće udaljiti od pitanja rata u Ukrajini - rekao je Zelenski.

Ukrajina je dosad ponudila svoju ekspertizu samo u Perzijskom zaljevu i nije "u ratu s Iranom", istaknuo je Zelenski.

Rusija, koja je Ukrajinu napala u veljači 2022., nastavlja napadati svoje susjede, čak i u trenutku kada se globalni fokus prebacuje na rat u Iranu. U napadu ruskoga drona na vozilo hitne pomoći u regiji Harkiv rano u nedjelju ubijena su dva medicinara, rekla je lokalna policija. Samo tijekom proteklog tjedna ruska vojska Ukrajinu je napala tisućama dronova i bombama iz zraka, kao i desecima projektila, rekao je Zelenski.

Tijekom noći ukrajinski dron izazvao je požar u skladištu nafte u južnome ruskom Krasnodarskom kraju, izvijestile su regionalne vlasti.

Francuska će kasnije do kraja godine Ukrajini osigurati sustav protuzračne obrane koji bi mogao biti u stanju blokirati balističke projektile, rekao je Zelenski novinarima.

