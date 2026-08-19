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Rušio stablo u Međimurju pa ostavio 1200 kuća bez struje

Piše Ivan Hruškovec,
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Rušio stablo u Međimurju pa ostavio 1200 kuća bez struje
Foto: PU međimurska
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Materijalna šteta bit će poznata nakon zaprimanja odštetnog zahtjeva, a kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja se nastavlja.

Muškarac (52) ostavio je oko 1200 kućanstava bez struje dok je jučer u šumi kod Tupkovca motorkom rušio stablo breze, izvijestila je PU međimruska. Prilikom pada stablo je krošnjom zahvatilo žice srednjenaponskog dalekovoda naponske razine 10 kV, pri čemu je došlo do oštećenja betonskog stupa dalekovoda i prekida vodiča.
 
Zbog nastalog oštećenja došlo je do prekida opskrbe električnom energijom za oko 1.200 kućanstava, a redovita opskrba ponovno je uspostavljena nešto prije 15 sati.
 
Materijalna šteta bit će poznata nakon zaprimanja odštetnog zahtjeva, a kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja se nastavlja.
 
 

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