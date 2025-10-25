Ruska ambasada za 24sata: Trump nas neće zaustaviti. Sada ćete svi plaćati skuplje gorivo

Dok je uživao na lovorikama prekida vatre u Gazi, Donald Trump je najavio susret s Putinom u Budimpešti kako bi i u Ukrajini zaustavio sukob. Susret je propao i prije nego je počeo kada je Marco Rubio u razgovoru sa Sergejom Lavrovom zaključio da sastanak neće dovesti do tektonskih promjena i napokon posjesti Putina za pregovarački stol.

Trump je svoju odluku objasnio riječima da ne želi uzaludan sastanak. Dao je i naslutiti da Kremlj još uvijek nije spreman zamrznuti invaziju na Ukrajinu duž trenutačnih linija fronta. Sama činjenica da je Rubio zamijenio Stevena Witkoffa kao pregovarača s Kremljom, oslikava kopernikanski obrat kod američkog predsjednika koji je donedavno za rat u kojem je stradalo preko milijun ljudi optuživao 'pospanog Bidena' i napadnutu Ukrajinu.

Foto: FADEL SENNA

Reakcija veleposlanstva

Ubrzo nakon otkazivanja sastanka, Trump je uveo sankcije Rosneftu i Lukoilu kako bi ekonomski prisilio Putina na pregovore. Iz ruskog veleposlanstva u Zagrebu poručuju da Trump tim sankcijama minira sva diplomatska postignuća koje su dvije sile postigle otkako se po drugi put vratio u Ovalni ured.

- Stav Rusije u vezi s novim valom američkih antiruskih sankcija iznio je predsjednik Ruske Federacije V. V. Putin 23. listopada ove godine. Ove korake Washingtona smatramo neprijateljskim činom koji nipošto ne jača rusko-američke odnose, već, štoviše, nanosi štetu započetom procesu njihova obnavljanja - poručili su iz veleposlanstva u Zagrebu i dodali da sankcije nisu ništa novo i da ih neće zastrašiti.

- Zamjena diplomacije nelegitimnim sankcijama put je u nigdje. Pokušaji vršenja pritiska na našu zemlju poduzimani su i ranije, u tome nema ničeg novog. Nove sankcije nas neće zastrašiti. Rusko gospodarstvo i energetika osjećaju se dovoljno stabilno. Stav Rusije o nužnosti uklanjanja temeljnih uzroka sukoba u Ukrajini također ostaje nepromijenjen - stoji u odgovoru na upit.

Foto: Sergei Karpukhin

Rusi smatraju da će se sankcije na Rosneft i Lukoil vratiti kao bumerang onima koji su ih uveli.

- Nema sumnje da će nezakonite restrikcije uvedene protiv Rusije imati suprotan učinak i nanijeti štetu kako SAD-u, tako i europskim zemljama. Nije vjerojatno da će se količine ruske nafte moći brzo nadomjestiti. Neravnoteža na tržištu nafte izazvat će, pak, rast cijena nafte i naftnih derivata za zemlje uvoznice, među kojima je i Hrvatska. Dugoročno će se to neizbježno odraziti na inflaciju i životni standard stanovništva. Povećat će se troškovi proizvodnje i transporta robe, što znači da se obični građani Europe trebaju pripremiti plaćati više doslovno za sve, uključujući prehrambene proizvode i osnovne potrepštine - odgovorili su iz veleposlanstva i dodali da ni Hrvatska neće biti pošteđena poskupljenja.

- Smatramo da će se posljedice sankcija zasigurno odraziti i na naftnu industriju Hrvatske, osobito zbog zabrane poslovanja sa srpskom tvrtkom NIS. U Moskvi se pomno analiziraju sankcije i njihove posljedice, kao i moguće protumjere koji će biti u skladu s interesima Rusije - zaključili su iz veleposlanstva u Zagrebu.

Stižu nove sankcije

Trumpova administracija pripremila je paket dodatnih sankcija usmjerenih na ključne sektore ruskog gospodarstva, koje je spremna aktivirati ako Vladimir Putin nastavi odugovlačiti s okončanjem rata u Ukrajini, doznaje se od američkog dužnosnika i još jednog izvora upućenog u situaciju, piše Reuters.

Foto: Sergei Karpukhin

Američki dužnosnici također su poručili europskim kolegama kako podržavaju ideju da EU iskoristi zamrznutu rusku imovinu za kupnju američkog oružja za Kijev. Dva američka dužnosnika potvrdila su da je Washington pokrenuo i interne razgovore o korištenju ruske imovine u SAD-u za potporu ukrajinskim ratnim naporima.

Izvori su otkrili da će Trump prvo pričekati reakciju Moskve na sankcije koje im je već uveo prije tri dana.