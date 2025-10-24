Ruska središnja banka ponovo snizila ključne kamatne stope

Početkom lipnja banka je ključne kamatne stope snizila prvi put u više od dvije i pol godine, s 21 na 20 posto, ističući popuštanje inflacije i približavanje gospodarstva "uravnoteženom rastu". Krajem srpnja snizila ih je za još dva postotna boda, na 18 posto, a početkom rujna za jedan postotni bod, na 17 posto.

Prema podacima na stranici ruske središnje banke, godišnja stopa inflacije iznosila je u rujnu 8,0 posto, dok se 20. listopada popela na 8,2 posto.

Inflacija je ubrzala zbog jednokratnih čimbenika, navela je središnja banka, izdvojivši osjetno poskupljenje goriva i neuobičajeno snažan rast cijena povrća i voća u jesenskim mjesecima.

Od početka iduće godine stopa poreza na dodanu vrijednost bit će viša za dva postotna boda, što će također potaknuti rast cijena, ali na kraće vremensko razdoblje, istaknula je banka.

Odbor je zato u rujnu zakočio tempo snižavanja kamatnih stopa, rekla je guvernerka Elvira Nabiullina, a odluka s današnje sjednice pokazuje nastavak takve politike, prema sniženju troškova zaduživanja za samo pola postotnog boda.

Zbog "jednokratnih proinflatornih čimbenika" blago su podigli prognoze inflacije koja bi se tako ove godine trebala kretati u rasponu od 6,5 do 7,0 posto. U 2026. trebala bi oslabiti, na 4,0 do 5,0 posto.

I na današnjoj sjednici središnja banka ponovno je naglasila da će ustrajati u strogoj monetarnoj politici koliko bude potrebno da se inflacija spusti na ciljanih četiri posto u 2026. godini.

Gospodarstvo pak nastavlja povratak prema putanji uravnoteženog rasta, istaknuli su u središnjoj banci.

Pokazatelji signaliziraju usporavanje gospodarske aktivnosti u trećem tromjesečju, ali stopa rasta "i dalje je pozitivna", stoji u priopćenju.

Dinamika poslovne aktivnosti razlikuje se od sektora do sektora, pa tako domaća potražnja podržava stabilan rast farmaceutske i prehrambene industrije, te ugostiteljstva i turizma, dok na izvozno orijentirane sektore, poput metalurškog, utječu nepovoljni vanjski uvjeti, ističe Nabiullina.

Potrošnja kućanstava donekle je ubrzala, dodala je guvernerka.

Kreditiranje je u proteklim mjesecima ubrzalo, uz snažan rast portfelja korporativnih kredita i naznake oporavka kredita kućanstvima, koja još uvijek pokazuju visoku sklonost štednji.

U cijeloj 2025. godini gospodarska aktivnost trebala bi, prema novim bančinim procjenama, porasti za 0,5 do 1,5 posto. U rujnu bili su procijenili da će porasti za jedan do dva posto. Prognoza za 2026. godinu i dalje pokazuje rast aktivnosti u rasponu od 0,5 do 1,5 posto.