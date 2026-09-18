Ruska bomba pogodila stambenu zgradu u Ukrajini: Dvoje mrtvih, ima i ozlijeđenih

Ruska vođena zračna bomba pogodila je u petak stambenu zgradu u sjevernom ukrajinskom gradu Sumiju, pri čemu su poginule dvije osobe, a sedam ih je ozlijeđeno od kojih tri teško, objavio je predsjednik Volodimir Zelenskij. Zelenskij je na aplikaciji Telegram osudio „potpuno nečovječan napad“. Kazao je da su spasilačke ekipe nakon napada spasile četiri osobe te da bi pod ruševinama još uvijek moglo biti ljudi.

Pojasnio je da je došlo do izravnog pogotka "između trećeg i četvrtog kata."

"Četiri osobe već su spašene iz ruševina, među njima i jedno dijete“, napisao je. „Moguće je da se pod ruševinama još uvijek nalaze ljudi.“

Regionalni guverner Oleh Hrihorov rekao je da je troje od sedam ozlijeđenih u teškom stanju.

Među ozlijeđenima je i 13-godišnja djevojčica.

Zelenskij je također rekao da su ruske snage pogodile kliniku u središnjem ukrajinskom gradu Pavlohradu te logistički centar izvan Kijeva, ali nije iznio pojedinosti o mogućim žrtvama.

Ukrajinski glavni grad Kijev također se našao na meti ruskog raketnog napada ranije tijekom večeri, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko, no zasad nema naznaka o žrtvama ili šteti.