Ruska vojska nadire u ključne ukrajinske gradove: 'Ljudi idu na kave s puškom, u trgovine'

Irina Ribakova zastrašujuće je svjesna da se linija bojišnice primiče Kramatorsku. Nakon nekoliko godina službe u istočnoj Ukrajini, gledala je kako njezine postrojbe potiskuju iz jednog strateškog središta za drugim. No, posljednjih nekoliko tjedana, kako kaže, bilo je "suludo". Grad ostaje jedno od posljednjih ukrajinskih uporišta u regiji Donbas, no Rusi se opasno približavaju.

Gotovo svi mostovi u Kramatorsku su uništeni, a baražna vatra navođenih bombi i dronova postala je svakodnevna stvarnost. Dok je posjet izaslanika američkog predsjednika Donalda Trumpa, Stevea Witkoffa i zeta Jareda Kushnera, Kijevu prošao bez značajnijeg napretka, Ukrajina se nalazi u sve težem položaju na brojnim točkama duž istočne bojišnice. To je velika promjena u odnosu na proljeće, kada je Kijev oslobađao više teritorija nego što ga je gubio.

Foto: UKRAINIAN ARMED FORCES

​- Napadi se događaju desecima puta dnevno. Pogođeni su deseci automobila, gospodarskih zgrada, stambenih i administrativnih zgrada te garaža; jednostavno sve pale - rekla je u ponedjeljak za CNN Ribakova, časnica za medije ukrajinske 93. mehanizirane brigade stacionirane u Kramatorsku.

​- Predvečer i ujutro gotovo nitko nije vani. Tijekom dana posvuda su naoružani ljudi... svi hodaju s puškom, idu na kavu s puškom, idu u trgovinu s puškom i tako dalje, jer su dronovi sada posvuda i nikad ne znate. Mogu udariti u bilo kojem trenutku.

Nagrizanje 'pojasa tvrđava'

Nažalost po Ukrajinu, Rusija polako nagriza takozvani "pojas tvrđava" na istoku, niz od četiri industrijska grada koji čine okosnicu ukrajinske obrane na istoku.

Taj pojas ključan je za obranu onoga što je ostalo od regije Donbas, ali i za ostatak istočne i središnje Ukrajine. Topografija i naseljena središta, zajedno s cestama i željeznicama koje ih povezuju, stvaraju prirodnu barijeru pred ravnicama na zapadu koje je teže braniti.

Foto: UKRAINIAN ARMED FORCES

Postoji bojazan da bi, ako se Rusija ovdje probije, mogla napredovati dublje u Ukrajinu mnogo bržim tempom. Zbog toga je Ukrajina posljednjih nekoliko godina ulagala goleme resurse u utvrđivanje gradova koji čine ovu obrambenu liniju: Slovjansk, Kramatorsk, Družkivka i Kostjantinivka.

Jennie Olmsted, analitičarka za Rusiju pri Institutu za proučavanje rata (ISW), američkoj organizaciji za praćenje sukoba, rekla je da, iako je brzi proboj malo vjerojatan, situacija se promijenila u korist Moskve.

​- Rusi provode kontinuirane infiltracijske misije i polako napreduju prema Slovjansku i Kramatorsku te napreduju u Kostjantinivki, ali vrlo sporim tempom - kazala je.

Taktika spaljene zemlje

Ruske snage ne mogu zauzeti gradove brzom ofenzivom koja ostavlja većinu infrastrukture netaknutom. Umjesto toga, Moskva vodi sporo, iscrpljujuće ratovanje koje gradove čini nenastanjivima. Rusiji je trebalo devet mjeseci borbi da zauzme obližnji Bahmut i gotovo dvije godine da osvoji Pokrovsk, još jedno opskrbno središte. Dok su uspjeli preuzeti potpunu kontrolu, oba grada bila su uglavnom uništena, a njihova strateška vrijednost za Ukrajinu izgubljena, rekla je Olmsted.

Ipak, svaki mali dobitak koji Rusija ostvari nosi ogroman propagandni potencijal. Ruski predsjednik Vladimir Putin više je puta jasno dao do znanja, uključujući i tijekom vikenda, da se ne namjerava odreći svojih ratnih ciljeva u Ukrajini, koji uključuju zauzimanje cijele Donjecke i Luhanske oblasti. Rusija već okupira oko 81 posto Donjecka i gotovo cijeli Luhansk.

Civili u nemogućim uvjetima

Prema regionalnoj vojnoj upravi Donjecka pod kontrolom Ukrajine, gotovo 93.000 Ukrajinaca, uključujući više od 4.800 djece, još uvijek živi na područjima koja su pod kontrolom Kijeva. Ali život tamo postaje sve teži. Hennadij Judin, policajac iz specijalne jedinice "Bijeli anđeli", koja pomaže vojsci u evakuaciji civila iz sela na prvoj crti, rekao je da je njegovim službenicima sada nemoguće ući u grad Dobropillja i susjedna sela.

​- Vojska evakuira ljude pješice, a naši ih dečki preuzimaju na otprilike 10 kilometara od Dobropillja - to je najbliže što možemo prići. Inače je evakuacija tamo potpuno nemoguća; cijelo je područje minirano, a broj dronova je jednostavno sulud - rekao je Judin.

Kramatorsk je dugo služio kao strateška pozadinska točka za ukrajinske postrojbe na istočnoj bojišnici i kao mjesto gdje su se iscrpljeni vojnici mogli povući na nekoliko dana odmora. Ali to više nije opcija.

​- Ovdje se puca svaki dan. Navođene bombe, masovna baražna vatra, osam odjednom. Baš sinoć su bombardirali kuću u kojoj sam prije živjela. Iselili smo se odande prije nekoliko mjeseci, a sada je tamo sve potpuno uništeno - ispričala je Rybakova.

Dok se Rusija nastavlja približavati tim gradovima, preostali stanovnici strahuju da Moskva postavlja temelje za budući napad.

​- Oni stvaraju uvjete i pripremaju bojni prostor za ofenzivu na Slovjansk. Doista pokušavaju oslabiti ukrajinsku logistiku i obranu na tom području te otežavaju ukrajinskim snagama dopremu logistike na prednje položaje i u grad - zaključila je Olmsted.