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RAT PROTIV UKRAJINE

Kremlj: Pobjeda je vrlo blizu!

Piše Ivan Jukić,
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Kremlj: Pobjeda je vrlo blizu!
Foto: Ramil Sitdikov
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Rusija izražava povjerenje u svoj vojni potencijal, dok se borbe za strateški važan Donbas nastavljaju. Glasnogovornik Peskov istaknuo je uvjerenje u skoru pobjedu, unatoč dugotrajnom sukobu

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov poručio je da je Rusija uvjerena u skoru pobjedu u ratu protiv Ukrajine, tvrdeći da ruske snage uspješno napreduju na bojištu.

- Uvjereni smo da je pobjeda vrlo blizu. Imamo veliko povjerenje u svoj vojni potencijal i u akcije naše vojske - rekao je Peskov na brifingu za novinare.

Ruski predsjednik Vladimir Putin ranije je tvrdio da ruski kontingent u Ukrajini broji više od 700.000 pripadnika te da Moskva ubrzava tempo ofenzive.

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Putin je također ranije izjavio kako Rusi imaju "genetski kod pobjednika", čime je dodatno naglasio uvjerenje u uspjeh ruske vojske.

Ruska vojska već mjesecima pokušava probiti ukrajinsku obranu u strateški važnom Donbasu, gdje se vode teške borbe za niz utvrđenih gradova.

Putin je invaziju na Ukrajinu pokrenuo u veljači 2022. godine, a rat traje i više od četiri godine kasnije.

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Komentari 1
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