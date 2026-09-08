Rusija izražava povjerenje u svoj vojni potencijal, dok se borbe za strateški važan Donbas nastavljaju. Glasnogovornik Peskov istaknuo je uvjerenje u skoru pobjedu, unatoč dugotrajnom sukobu
Kremlj: Pobjeda je vrlo blizu!
Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov poručio je da je Rusija uvjerena u skoru pobjedu u ratu protiv Ukrajine, tvrdeći da ruske snage uspješno napreduju na bojištu.
- Uvjereni smo da je pobjeda vrlo blizu. Imamo veliko povjerenje u svoj vojni potencijal i u akcije naše vojske - rekao je Peskov na brifingu za novinare.
Ruski predsjednik Vladimir Putin ranije je tvrdio da ruski kontingent u Ukrajini broji više od 700.000 pripadnika te da Moskva ubrzava tempo ofenzive.
Putin je također ranije izjavio kako Rusi imaju "genetski kod pobjednika", čime je dodatno naglasio uvjerenje u uspjeh ruske vojske.
Ruska vojska već mjesecima pokušava probiti ukrajinsku obranu u strateški važnom Donbasu, gdje se vode teške borbe za niz utvrđenih gradova.
Putin je invaziju na Ukrajinu pokrenuo u veljači 2022. godine, a rat traje i više od četiri godine kasnije.
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