Kremlj: Pobjeda je vrlo blizu!

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov poručio je da je Rusija uvjerena u skoru pobjedu u ratu protiv Ukrajine, tvrdeći da ruske snage uspješno napreduju na bojištu.

- Uvjereni smo da je pobjeda vrlo blizu. Imamo veliko povjerenje u svoj vojni potencijal i u akcije naše vojske - rekao je Peskov na brifingu za novinare.

Ruski predsjednik Vladimir Putin ranije je tvrdio da ruski kontingent u Ukrajini broji više od 700.000 pripadnika te da Moskva ubrzava tempo ofenzive.

Putin je također ranije izjavio kako Rusi imaju "genetski kod pobjednika", čime je dodatno naglasio uvjerenje u uspjeh ruske vojske.

Ruska vojska već mjesecima pokušava probiti ukrajinsku obranu u strateški važnom Donbasu, gdje se vode teške borbe za niz utvrđenih gradova.

Putin je invaziju na Ukrajinu pokrenuo u veljači 2022. godine, a rat traje i više od četiri godine kasnije.