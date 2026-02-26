Rusija: Ukrajini smo predali 1000 tijela, oni nama 35

Rusija je predala Ukrajini posmrtne ostatke tisuću ukrajinskih vojnika, a zauzvrat je primila tijela 35 ruskih vojnika, rekao je u četvrtak savjetnik Kremlja Vladimir Medinski.

"Tijela 1000 poginulih ukrajinskih vojnika predana su Ukrajini. Rusija je zauzvrat primila tijela 35 ruskih vojnika", objavio je savjetnik i pregovarač Kremlja Vladimir Medinski na Telegramu.

Foto: Alina Smutko

Razmjena posmrtnih ostataka boraca jedno je od rijetkih područja suradnje između Moskve i Kijeva od početka velike ruske ofenzive protiv susjedne zemlje, koja je u utorak ušla u petu godinu.

Medinski je objavu popratio i fotografijom osoba u bijelim zaštitnim odijelima kako iznose vreće s tijelima iz hladnjače.

Ova objava prethodi razgovorima u Ženevi između ukrajinskog pregovarača Rustema Umerova i izaslanika američkog predsjednika Donalda Trumpa, Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera, u svrhu pripreme za nove trilateralne pregovore s Rusijom koji bi se trebali održati početkom ožujka.

Ekonomski savjetnik Kremlja, Kiril Dmitriev također bi se trebao sastati s Witkoffom i Kushnerom u Ženevi.

Washington se zalaže za kraj rata u kojemu je stotine tisuća ljudi ubijeno i ranjeno te je prouzročio ogromna razaranja u Ukrajini.

No pregovori su zastali, prije svega zato što Moskva zahtijeva da Kijev ustupi dijelove teritorija, što Ukrajina odbija učiniti.