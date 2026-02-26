Musk paralizirao Ruse: 'Ostali su nam kabeli i golubovi'

Elon Musk i SpaceX su početkom ovog mjeseca u suradnji s Kijevom blokirali neregistrirane internetske terminale Starlink satelita koje je koristila ruska vojska u Ukrajini. Prekid komunikacije je otežao rusku koordinaciju, a partizanski pokret Atesh je izvijestio da u komunikacijskoj gunguli, Rusi navodno pucaju jedni na druge, piše Politico.

Širi se presretnuta snimka ruskih vojnika.

- Preostale su samo radio stanice, kabeli i golubovi - navode. Gubitak komunikacije značajno je ograničio ruske vojne sposobnosti i stvorio nove prilike za ukrajinske snage. U danima koji su uslijedili, Ukrajina je oslobodila otprilike 200 kvadratnih kilometara na jugoistoku zemlje, prema izračunima agencije Agence France-Presse koji se temelje na podacima washingtonskog Instituta za proučavanje rata.

SpaceX je 4. veljače počeo zahtijevati provjeru Starlink terminala, čime je blokirao pristup neprovjerenim ruskim jedinicama. Gotovo odmah, ukrajinski obavještajci čuli su ruske vojnike kako se žale na kvar "Kosmosa" i "Sinke" - što su očito kodna imena za satelitski internet Starlink i aplikaciju za razmjenu poruka Telegram.

"Kvragu! Izgleda da su pogasili sve Starlinkove", povikao je jedan ruski vojnik. "Veza je pukla, skroz je pukla. Slike ne prolaze", vikao je drugi. Deseci takvih snimki pušteni su reporterima mreže Axel Springer u podzemnoj prislušnoj postaji brigade Bureviy na sjeveroistoku Ukrajine. Ni SpaceX ni rusko Ministarstvo vanjskih poslova nisu odgovorili na upite za komentar.

"Na ruskoj strani smo primijetili da je istog dana kad je Starlink pao drastično opala topnička i minobacačka paljba. Napadi dronovima i FPV napadi također su se naglo smanjili", rekao je ukrajinski operater zračnog izviđanja iz brigade Bureviy, koji je pristao govoriti samo pod svojim pozivnim znakom Mustang, misleći na dronove s pogledom iz prvog lica. "Od tada im je i koordinacija između jedinica postala teža."

Satelitska internetska mreža postala je ključan alat na bojištu, omogućujući visokotehnološke operacije dronovima i zamjenjujući voki-tokije u jednostavnijim borbenim situacijama. Od početka ruske invazije u veljači 2022., koja je uništila velik dio tradicionalne ukrajinske komunikacijske infrastrukture, zapadne su vlade Kijevu osigurale tisuće Starlinkovih jedinica.

S prijenosnim terminalima nema potrebe za postavljanjem kilometara kabela koji mogu biti oštećeni u granatiranju ili napadima dronova. Snimke s dronova mogu se u stvarnom vremenu prenositi zapovjednim mjestima, topnička i minobacačka vatra može se precizno korigirati, a operativne informacije mogu se trenutačno dijeliti putem kriptiranih aplikacija poput Signala ili Telegrama.

Na početku ruske invazije, pristup Starlinku dao je ukrajinskim braniteljima odlučujuću operativnu prednost. Oni u opkoljenom Mariupolju slali su znakove života u proljeće 2022. putem bijelih antena veličine ruksaka, a vojne jedinice koristile su ih za koordinaciju tijekom brutalnih borbi od kuće do kuće u Bahmutu 2023.

Satelitski internet postao je jedna od najvažnijih, ako ne i ključna komponenta ukrajinskog načina ratovanja, smatra vojni analitičar Franz-Stefan Gady, savjetnik europskih vlada i sigurnosnih agencija koji redovito posjećuje ukrajinske jedinice. "Starlink je činio okosnicu povezivosti koja je omogućila ubrzane 'lance uništenja' i pomogla stvoriti polutransparentno bojište."

Operativne prednosti Starlinka nisu promakle ruskim snagama. Do treće godine rata, Starlinkovi terminali sve su se češće pojavljivali na ruskom okupiranom teritoriju. Jedan od prvih zabilježenih slučajeva dogodio se u siječnju 2024. u Serebrjanskoj šumi. Iz mjeseca u mjesec, ukrajinski izvidnički dronovi uočavali su sve više uređaja.

Ukrajinska vlada potom je kontaktirala Muskovu tvrtku, pozivajući je da blokira ruski pristup mreži. Mihajlo Fedorov, tadašnji ministar digitalne transformacije, a sada ministar obrane, tvrdio je da ruske snage nabavljaju uređaje preko trećih zemalja. "Ukrajina će nastaviti koristiti Starlink, a ruska upotreba bit će ograničena u najvećoj mogućoj mjeri", obećao je Fedorov u proljeće 2024.

Ipak, rusko korištenje terminala nastavilo je rasti tijekom 2025. i nije bilo ograničeno samo na topničke ili dronovske jedinice. Čak su i ruski pješaci nosili mini Starlink terminale u svojim ruksacima.

"Starlink terminale nalazili smo na gotovo svakom ruskom položaju duž crte bojišnice", rekao je Mustang. "U jednom se trenutku činilo da Rusi imaju više uređaja od nas." U prislušnoj postaji ovog mjeseca, listao je više od desetak slika s kraja 2025. koje prikazuju ruske Starlink terminale postavljene između drveća ili pored ulaza u njihove položaje. "Ciljano smo gađali njihove položaje", nastavio je Mustang. "Ali čak i da uništimo terminal ujutro ili navečer, do sljedećeg jutra već bi bio postavljen novi."

U okupiranom gradu Kremini na istoku Ukrajine, od 2024. postojala je čak i trgovina u kojoj su vojnici mogli kupiti Starlink terminale. Prema ukrajinskim dužnosnicima, ti uređaji nisu bili registrirani u Rusiji.

Potraga za alternativama

Potez SpaceX-a početkom veljače da uvede stroži sustav provjere učinkovito je prekinuo rad neregistriranih Starlink terminala koji su djelovali na područjima pod ruskom okupacijom. Aktivni su ostali samo uređaji koje je odobrilo i na "bijelu listu" stavilo ukrajinsko Ministarstvo obrane, dok su terminali koje su koristile ruske snage daljinski deaktivirani.

"To je to, praktički nitko nema internet", rekao je jedan ruski vojnik u poruci puštenoj reporterima. "Sve je ugašeno, sve su isključili."

Privremeno isključenje omogućilo je Ukrajini da uspori zamah snaga Vladimira Putina, iako lokalni protunapadi ne predstavljaju temeljnu promjenu na bojišnici. Vojnici iz drugih ukrajinskih jedinica, uključujući bojnu Crna strijela, potvrdili su vojne posljedice gašenja Starlinka za ruske snage u svojim sektorima.

Do sredine veljače, rusko granatiranje ponovno se pojačalo, iako uglavnom protiv položaja na prvoj crti koji su odavno identificirani i precizno mapirani - što upućuje na to da Rusija još nije u potpunosti obnovila sve svoje izgubljene sposobnosti.

Sada, kažu analitičari iz brigade Bureviy, ruske snage grozničavo traže alternative. Prema Mustangu, prisiljeni su se mnogo više oslanjati na radio komunikaciju, što otvara dodatne mogućnosti za presretanje. Ruske jedinice vjerojatno će se pokušati prebaciti na vlastite satelitske terminale. Ali njihova brzina i kvaliteta veze znatno su niže, kaže Mustang. A zbog svoje veličine, uređaje je teško sakriti.

"Gašenje Starlinka, čak i ako je zasad samo ograničenog učinka, naglašava ograničenu sposobnost ruskih oružanih snaga da brzo provode tekuće cikluse inovacija", rekao je pukovnik Markus Reisner iz austrijskih oružanih snaga. "To bi mogla biti potencijalna točka pritiska za zapadne saveznike da pruže brzu i održivu potporu Ukrajini u ovoj fazi."