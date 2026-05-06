NEMA PRIMIRJA

Ruski čelnik: 'U napadu ukrajinskih dronova na Krimu poginulo je pet civila...'

Piše HINA,
Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Ruski čelnik Krima Aksjonov je o ukrajinskom napadu izvijestio rano u srijedu, a prema pisanju Reutersa čini se vjerojatnim da se napad dogodio prije isteka ponoćnog roka.

U napadu ukrajinskih dronova poginulo je pet civila u gradu Džankoju na poluotoku Krimu, izvijestile su ruske novinske agencije, citirajući ruskog lokalnog čelnika.

"Nažalost, kao rezultat napada neprijateljskih dronova u Džankoju, ima žrtava među civilnim stanovništvom. Pet osoba je poginulo", citirale su agencije Sergeja Aksjonova, ruskog guvernera Krima, poluotoka koji je Moskva zauzela i okupirala 2014. godine.

U žestokim ruskim napadima na istočnu Ukrajinu u utorak poginulo je najmanje 27 ljudi, uključujući 12 u Zaporižju, a uoči ukrajinskog prijedloga da u ponoć stupi na snagu neograničeno primirje.

Rusija je najavila primirje za 8. i 9. svibnja, dane kada se obilježava pobjeda Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu.

Ukrajina je, kao odgovor, najavila neograničeno primirje koje bi počelo noćas u ponoć, pozivajući Rusiju da napravi isto.

