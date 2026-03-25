U priopćenju se navodi da je bespilotna letjelica ušla u estonski zračni prostor iz Rusije te udarila u dimnjak elektrane Auvere, koja se nalazi u blizini ruske granice
NEMA OZLIJEĐENIH
Ruski dron pogodio elektranu u NATO članici, pogodio dimnjak
Estonska služba unutarnje sigurnosti izvijestila je da je dron lansiran iz Rusije pogodio dimnjak elektrane na sjeveroistoku zemlje, piše Euronews.
U priopćenju se navodi da je bespilotna letjelica ušla u estonski zračni prostor iz Rusije te udarila u dimnjak elektrane Auvere, koja se nalazi u blizini ruske granice. U incidentu nije bilo ozlijeđenih.
- Dron je udario u dimnjak elektrane Auvere. U incidentu nitko nije ozlijeđen - stoji u priopćenju
Vlasti su pokrenule istragu o ovom događaju.
