Obavijesti

News

Komentari 2
STIGLE I PRVE REAKCIJE

Dva snažna potresa pogodila su Dalmaciju: 'Bilo je baš jako, cijela kuća se odmah stresla...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Dva snažna potresa pogodila su Dalmaciju: 'Bilo je baš jako, cijela kuća se odmah stresla...'
Foto: EMSC

Nakon potresa mnogi su se javili u komentare i potvrdili da je podrhtavanje kratko trajalo, ali je bilo glasno

Potres magnitude 3,6 po Richteru zabilježen je u 17:25 nedaleko Drniša na dubini od 5 kilometara.  Kako piše EMSC potres je bio 39 kilometara od Splita, a osjetio se gotovo u cijeloj okolici.

Nije dugo trebalo čekati niti na prve reakcije stanovnika koji su osjetili podrhtavanje.

- Bio je to jak potres.

- Dobro je drmalo.

- Osjetio sam kak se sve trese, bio sam na drugom katu.

- Osjetili smo da tutnji, kratko je trajalo, ali dobro je zatreslo.

- Kao da je kamion udario u zgradu.

- Tutanj je trajao par sekundi.

Ubrzo nakon prvog potresa, i drugi puta je zatreslo, taj je bio magnitude 3,9 po Richteru. Taj drugi potres osjetio se i u Splitu.

- Bilo je baš jako. Cijela kuća se stresla, mislila sam da će sve pasti - ispričala nam je čitateljica.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽAS U NJEMAČKOJ Hrvatica izbola dečka i nazvala policiju: 'Upravo sam ga usmrtila...'
NAŠLI GA MRTVOG

UŽAS U NJEMAČKOJ Hrvatica izbola dečka i nazvala policiju: 'Upravo sam ga usmrtila...'

Policija i Hitna pomoć odmah su pojurili na adresu koju im je žena dala, u stanu su zatekli mrtvog 52-godišnjaka.  Pokušali su ga reanimirati, ali nije mu bilo spasa, na licu mjesta je proglašena smrt...
DOZNAJEMO I drugi osumnjičeni za napadu Rijeci je MMA borac! Evo kolika kazna im prijeti...
DIVLJACI IZ RIJEKE

DOZNAJEMO I drugi osumnjičeni za napadu Rijeci je MMA borac! Evo kolika kazna im prijeti...

Bivše MMA borce Stjepana Agatića (19) i Ivana Šebalja (18) terete za pokušaj ubojstva. Uhitili i djevojke koje su snimale. Odvjetnik: ‘To su teška kaznena djela’
Ove sobe je HOO platio 2000 € za noć. Kažu za vrh države, a oni u čudu: 'Pa nismo tamo bili'
SKANDAL TIJEKOM ZOI-JA

Ove sobe je HOO platio 2000 € za noć. Kažu za vrh države, a oni u čudu: 'Pa nismo tamo bili'

Rezervirali su sobe za jedno noćenje u hotelu s pet zvjezdica. Koštale su više od 8000 eura. Tvrde da su bile za visoke državne dužnosnike. Oni kažu: 'Nismo ni znali za te sobe, a takav poklon ne smijemo ni primiti'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026