Dva snažna potresa pogodila su Dalmaciju: 'Bilo je baš jako, cijela kuća se odmah stresla...'

Potres magnitude 3,6 po Richteru zabilježen je u 17:25 nedaleko Drniša na dubini od 5 kilometara. Kako piše EMSC potres je bio 39 kilometara od Splita, a osjetio se gotovo u cijeloj okolici.

Nije dugo trebalo čekati niti na prve reakcije stanovnika koji su osjetili podrhtavanje.

- Bio je to jak potres.

- Dobro je drmalo.

- Osjetio sam kak se sve trese, bio sam na drugom katu.

- Osjetili smo da tutnji, kratko je trajalo, ali dobro je zatreslo.

- Kao da je kamion udario u zgradu.

- Tutanj je trajao par sekundi.

Ubrzo nakon prvog potresa, i drugi puta je zatreslo, taj je bio magnitude 3,9 po Richteru. Taj drugi potres osjetio se i u Splitu.

- Bilo je baš jako. Cijela kuća se stresla, mislila sam da će sve pasti - ispričala nam je čitateljica.