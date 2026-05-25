Nakon potresa mnogi su se javili u komentare i potvrdili da je podrhtavanje kratko trajalo, ali je bilo glasno
Dva snažna potresa pogodila su Dalmaciju: 'Bilo je baš jako, cijela kuća se odmah stresla...'
Potres magnitude 3,6 po Richteru zabilježen je u 17:25 nedaleko Drniša na dubini od 5 kilometara. Kako piše EMSC potres je bio 39 kilometara od Splita, a osjetio se gotovo u cijeloj okolici.
Nije dugo trebalo čekati niti na prve reakcije stanovnika koji su osjetili podrhtavanje.
- Bio je to jak potres.
- Dobro je drmalo.
- Osjetio sam kak se sve trese, bio sam na drugom katu.
- Osjetili smo da tutnji, kratko je trajalo, ali dobro je zatreslo.
- Kao da je kamion udario u zgradu.
- Tutanj je trajao par sekundi.
Ubrzo nakon prvog potresa, i drugi puta je zatreslo, taj je bio magnitude 3,9 po Richteru. Taj drugi potres osjetio se i u Splitu.
- Bilo je baš jako. Cijela kuća se stresla, mislila sam da će sve pasti - ispričala nam je čitateljica.