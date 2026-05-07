Obavijesti

News

Komentari 2
DRAMA NA BALTIKU

Ruski dronovi pali u Latviji

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Ruski dronovi pali u Latviji
Foto: Valentyn Ogirenko

Jedan od dronova je pao na skladište nafte u gradu Rezekneu oko 40 kilometara od granice s Rusijom

Dvije bespilotne letjelice su ušle u Latviju iz Rusije, a potom su se srušile, rekla je latvijska vojska u četvrtak ujutro.

Jedan od dronova je pao na skladište nafte u gradu Rezekneu oko 40 kilometara od granice s Rusijom, objavila je javna radiotelevizija LSM citirajući policiju.

Požar koji je izbio na mjestu pada se ugasio prije nego što su tamo pristigli vatrogasci, prema LSM-u.

Jedinice oružanih snaga, policije i spasilačkih službi su također poslane na mjesto pada, dodala je radiotelevizija.

1000 KILOMETARA OD UKRAJINE Rusija ovo ne pamti. Napadaju rojevi dronova. Ima mrtvih
Rusija ovo ne pamti. Napadaju rojevi dronova. Ima mrtvih

Latvijske vlasti su u četvrtak ujutro izdale upozorenja o dronovima za građane koji žive uz granicu s Rusijom te od njih zatražile da ostanu u svojim kućama.

Sve škole u Rezekneu će biti zatvorene u četvrtak, kazale su lokalne vlasti.

Nekoliko zalutalih ukrajinskih dronova je krajem ožujka pogodilo Latviju te njene susjedne zemlje i saveznice iz NATO-a Estoniju i Litvu, a jedan od njih se sudario s dimnjakom elektrane, a drugi se srušio u smrznuto jezero i eksplodirao.

Vjeruje se da su ukrajinski dronovi lansirani kako bi pogodili vojne ciljeve u Rusiji.

Tri baltičke zemlje nikada nisu dozvolile da se njihov teritorij ili zračni prostor koriste za napade bespilotnim letjelicama na Rusiju, kazali su njihovi ministri vanjskih poslova u travnju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Pretresi diljem Hrvatske: 'Pala' i bivša zaposlenica Agencije za isplate, muljali su s gnojivom!
AKCIJA EPPO-A

Pretresi diljem Hrvatske: 'Pala' i bivša zaposlenica Agencije za isplate, muljali su s gnojivom!

Nova akcija EPPO-a se provodi u četiri županije i Gradu Zagrebu
USKOK u Novoj Gradiški zbog muljanja na Glazbenom ljetu. Uhitili su i suprugu policajca!
VIŠE UHIĆENIH

USKOK u Novoj Gradiški zbog muljanja na Glazbenom ljetu. Uhitili su i suprugu policajca!

Istraga obuhvaća nekoliko osoba za koje postoji osnovana sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela
Policija se oglasila o stravi na A3: 'Vozač je izgorio u kamionu, našli smo registarske pločice...'
DETALJI STRAŠNE NESREĆE

Policija se oglasila o stravi na A3: 'Vozač je izgorio u kamionu, našli smo registarske pločice...'

Na mjestu događaja su pronađene registracijske pločice Republike Sjeverne Makedonije...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026