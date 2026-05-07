Jedan od dronova je pao na skladište nafte u gradu Rezekneu oko 40 kilometara od granice s Rusijom
Ruski dronovi pali u Latviji
Dvije bespilotne letjelice su ušle u Latviju iz Rusije, a potom su se srušile, rekla je latvijska vojska u četvrtak ujutro.
Jedan od dronova je pao na skladište nafte u gradu Rezekneu oko 40 kilometara od granice s Rusijom, objavila je javna radiotelevizija LSM citirajući policiju.
Požar koji je izbio na mjestu pada se ugasio prije nego što su tamo pristigli vatrogasci, prema LSM-u.
Jedinice oružanih snaga, policije i spasilačkih službi su također poslane na mjesto pada, dodala je radiotelevizija.
Latvijske vlasti su u četvrtak ujutro izdale upozorenja o dronovima za građane koji žive uz granicu s Rusijom te od njih zatražile da ostanu u svojim kućama.
Sve škole u Rezekneu će biti zatvorene u četvrtak, kazale su lokalne vlasti.
Nekoliko zalutalih ukrajinskih dronova je krajem ožujka pogodilo Latviju te njene susjedne zemlje i saveznice iz NATO-a Estoniju i Litvu, a jedan od njih se sudario s dimnjakom elektrane, a drugi se srušio u smrznuto jezero i eksplodirao.
Vjeruje se da su ukrajinski dronovi lansirani kako bi pogodili vojne ciljeve u Rusiji.
Tri baltičke zemlje nikada nisu dozvolile da se njihov teritorij ili zračni prostor koriste za napade bespilotnim letjelicama na Rusiju, kazali su njihovi ministri vanjskih poslova u travnju.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+