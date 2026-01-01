Napad na energetsku infrastrukturu izazvao prekide struje u ključnim dijelovima grada, hitne službe na nogama. Među ozlijeđenima ima i djece
Ruski dronovi pogodili Odesu: Požar u energetskom objektu, šest ozlijeđenih, nema struje
Ruski dronovi ponovno su pogodili energetsku infrastrukturu Odeske regije, izazvavši požar u jednom od objekata i prekide u opskrbi električnom energijom. U incidentu je ozlijeđeno šest osoba, uključujući malo dijete i dvoje druge djece, izvijestili su dužnosnici, AP News.
Načelnik Odeske regionalne vojne uprave, Oleh Kiper, objavio je na Telegramu da su ruski dronovi pogodili kritične objekte koji su ključni za funkcioniranje civilnog života u gradu. Rekao je da su četiri stambene zgrade oštećene u bombardiranju. Dobavljač električne energije DTEK potvrdio je da su dva njegova postrojenja pretrpjela znatnu štetu, dok je u prosincu u regiji oštećeno deset trafostanica koje distribuiraju struju.
- Samo nekoliko minuta prije Nove godine, drsko su napali energetsku infrastrukturu, što je dovelo do požara u jednom od objekata - napisao je Kiper.
Posljedice napada osjetile su se u opskrbi strujom u važnim gradskim poduzećima, a sve nadležne službe rade pojačano kako bi otklonile štetu i vratile stabilnost u opskrbi.
Rusija je pojačala napade na urbana područja Ukrajine, posebno ciljajući energetsku infrastrukturu kako bi Ukrajincima otežala grijanje i opskrbu vodom u hladnim zimskim mjesecima.
