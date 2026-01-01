Ruski dronovi pogodili Odesu: Požar u energetskom objektu, šest ozlijeđenih, nema struje

Ruski dronovi ponovno su pogodili energetsku infrastrukturu Odeske regije, izazvavši požar u jednom od objekata i prekide u opskrbi električnom energijom. U incidentu je ozlijeđeno šest osoba, uključujući malo dijete i dvoje druge djece, izvijestili su dužnosnici, AP News.

Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Načelnik Odeske regionalne vojne uprave, Oleh Kiper, objavio je na Telegramu da su ruski dronovi pogodili kritične objekte koji su ključni za funkcioniranje civilnog života u gradu. Rekao je da su četiri stambene zgrade oštećene u bombardiranju. Dobavljač električne energije DTEK potvrdio je da su dva njegova postrojenja pretrpjela znatnu štetu, dok je u prosincu u regiji oštećeno deset trafostanica koje distribuiraju struju.

- Samo nekoliko minuta prije Nove godine, drsko su napali energetsku infrastrukturu, što je dovelo do požara u jednom od objekata - napisao je Kiper.

Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Posljedice napada osjetile su se u opskrbi strujom u važnim gradskim poduzećima, a sve nadležne službe rade pojačano kako bi otklonile štetu i vratile stabilnost u opskrbi.

Rusija je pojačala napade na urbana područja Ukrajine, posebno ciljajući energetsku infrastrukturu kako bi Ukrajincima otežala grijanje i opskrbu vodom u hladnim zimskim mjesecima.