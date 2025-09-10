Poljske vlasti zatvorile su Međunarodnu zračnu luku u Varšavi, a poljski i NATO-ovi zrakoplovi podignuti su u zrak
Ruski dronovi ušli u Poljsku. Poljaci pucali na njih. Tusk: ‘U tijeku je vojna operacija!‘
Poljske oružane snage priopćile su da su neutralizirale dronove koji su narušili poljski zračni prostor. Poljske vlasti zatvorile su Međunarodnu zračnu luku u Varšavi, a poljski i NATO-ovi zrakoplovi podignuti su u zrak nakon što su se pojavila izvješća o ruskim dronovima iznad zemlje. Poljska vojska je dala izjavu u kojoj je vojna operacija nazvala "u tijeku".
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Zbog vojne akcije zatvoreni su dijelovi zračnog prostora iznad Poljske kao i iznad zračne luke Vrašava. Vlasti zračne luke apeliraju na putnike da se na vrijeme informiraju o događajima u Poljskoj.
Operativno zapovjedništvo poljske vojske navelo je tri regije koje su trenutno najranjivije: Podlasko vojvodstvo, Mazovjecko vojvodstvo i Lublinsko vojvodstvo.
Sve se te regije nalaze u istočnom dijelu zemlje te graniče s Bjelorusijom i Ukrajinom. Glavni grad Poljske, Varšava, nalazi se u središtu Mazovjecko vojvodstva.
Donald Tusk, poljski premijer, "prisutan je na mjestu s kojeg se odvija operacija", rekao je zamjenik ministra obrane Cezary Tomczyk u objavi na društvenoj mreži X.
Ranije ovog sata, Tusk je na društvenim mrežama rekao da su poljske vojne snage "upotrijebile oružje protiv dronova" te je potvrdio da je u tijeku vojna operacija.
Tusk je također rekao da je primio izravno izvješće od operativnog zapovjednika.
Američki predsjednik Donald Trump naredio je Europskoj uniji da Kini i Indiji digne carine na 100 posto kako bi napravili protosak na ruskog predsjednika Putina.
Poljska je objavila kako ovo nije prvi puta da su ruski dronovi ušli u poljski zračni prostor tijekom operacije u Ukrajini. Poljski ministar obrane Wladyslaw Kosiniak-Kamysz rekao je kako su "pucali na neprijateljske objekte".
Poljska je sama objavila kako su ruski dronovi povrijedili njihov zračni prostor te kako su ih neutralizirali. Tvrde i da traže preostale olupine dronova.
- Poljski i saveznički zrakoplovi djeluju u našem zračnom prostoru, dok su zemaljski sustavi protuzračne obrane i radarskog izviđanja dovedeni u najviši stupanj pripravnosti - objavilo je Operativno zapovjedništvo poljskih oružanih snaga.