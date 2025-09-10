Ruski dronovi ušli u Poljsku. Poljaci pucali na njih. Tusk: ‘U tijeku je vojna operacija!‘

ZATVOREN DIO ZRAČNOG PROSTORA

Zbog vojne akcije zatvoreni su dijelovi zračnog prostora iznad Poljske kao i iznad zračne luke Vrašava. Vlasti zračne luke apeliraju na putnike da se na vrijeme informiraju o događajima u Poljskoj.

Operativno zapovjedništvo poljske vojske navelo je tri regije koje su trenutno najranjivije: Podlasko vojvodstvo, Mazovjecko vojvodstvo i Lublinsko vojvodstvo.

Sve se te regije nalaze u istočnom dijelu zemlje te graniče s Bjelorusijom i Ukrajinom. Glavni grad Poljske, Varšava, nalazi se u središtu Mazovjecko vojvodstva.