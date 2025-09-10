Obavijesti

ZATVORILI AERODROM U VARŠAVI

Ruski dronovi ušli u Poljsku. Poljaci pucali na njih. Tusk: ‘U tijeku je vojna operacija!‘

Poljske vlasti zatvorile su Međunarodnu zračnu luku u Varšavi, a poljski i NATO-ovi zrakoplovi podignuti su u zrak

Poljske oružane snage priopćile su da su neutralizirale dronove koji su narušili poljski zračni prostor. Poljske vlasti zatvorile su Međunarodnu zračnu luku u Varšavi, a poljski i NATO-ovi zrakoplovi podignuti su u zrak nakon što su se pojavila izvješća o ruskim dronovima iznad zemlje. Poljska vojska je dala izjavu u kojoj je vojna operacija nazvala "u tijeku".

ZATVOREN DIO ZRAČNOG PROSTORA

Zbog vojne akcije zatvoreni su dijelovi zračnog prostora iznad Poljske kao i iznad zračne luke Vrašava. Vlasti zračne luke apeliraju na putnike da se na vrijeme informiraju o događajima u Poljskoj. 

Operativno zapovjedništvo poljske vojske navelo je tri regije koje su trenutno najranjivije: Podlasko vojvodstvo, Mazovjecko vojvodstvo i Lublinsko vojvodstvo.

Sve se te regije nalaze u istočnom dijelu zemlje te graniče s Bjelorusijom i Ukrajinom. Glavni grad Poljske, Varšava, nalazi se u središtu Mazovjecko vojvodstva.

TUSK U OPERATIVNOM SJEDIŠTU

Donald Tusk, poljski premijer, "prisutan je na mjestu s kojeg se odvija operacija", rekao je zamjenik ministra obrane Cezary Tomczyk u objavi na društvenoj mreži X.

Ranije ovog sata, Tusk je na društvenim mrežama rekao da su poljske vojne snage "upotrijebile oružje protiv dronova" te je potvrdio da je u tijeku vojna operacija.

Tusk je također rekao da je primio izravno izvješće od operativnog zapovjednika.

TRUMP: CARINE KINI 100%

Američki predsjednik Donald Trump naredio je Europskoj uniji da Kini i Indiji digne carine na 100 posto kako bi napravili protosak na ruskog predsjednika Putina.

NIJE PRVI PUTA

Poljska je objavila kako ovo nije prvi puta da su ruski dronovi ušli u poljski zračni prostor tijekom operacije u Ukrajini. Poljski ministar obrane Wladyslaw Kosiniak-Kamysz rekao je kako su "pucali na neprijateljske objekte". 

TRAŽE OLUPINE

Poljska je sama objavila kako su ruski dronovi povrijedili njihov zračni prostor te kako su ih neutralizirali. Tvrde i da traže preostale olupine dronova. 

- Poljski i saveznički zrakoplovi djeluju u našem zračnom prostoru, dok su zemaljski sustavi protuzračne obrane i radarskog izviđanja dovedeni u najviši stupanj pripravnosti - objavilo je Operativno zapovjedništvo poljskih oružanih snaga.

