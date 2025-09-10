Obavijesti

News

Komentari 0
'NEMAMO SUMNJE...'

Poljska o ruskim dronovima: Ovo je dosad neviđen napad!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Poljska o ruskim dronovima: Ovo je dosad neviđen napad!
Foto: Jakub Orzechowski / Agencja Wybo

Poljske i savezničke NATO snage oborile su tijekom noći nekoliko ruskih dronova za koje su rekli da su tijekom napada na Ukrajinu ušli u poljski zračni prostor...

Poljski ministar vanjskih poslova izjavio je u srijedu da "nema sumnje" da upad dvadesetak dronova na teritorij ove države članice NATO-a i EU-a nije bio slučajan.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Uslijed ruske agresija na Ukrajinu, desetak dronova ušlo je u poljski zračni prostor 05:11
Uslijed ruske agresija na Ukrajinu, desetak dronova ušlo je u poljski zračni prostor | Video: 24sata/Reuters

"Nemamo sumnje da ovo nije bilo slučajno", rekao je Radoslaw Sikorski novinarima, osuđujući "dosad neviđeni napad, ne samo na poljskom teritoriju, već i na teritoriju NATO-a i Europske unije".

NEMIRNO NA NEBU Rusi tvrde: 'Nismo planirali pogoditi nijedan cilj u Poljskoj'
Rusi tvrde: 'Nismo planirali pogoditi nijedan cilj u Poljskoj'

Poljske i savezničke NATO snage oborile su tijekom noći nekoliko ruskih dronova za koje su rekli da su tijekom napada na Ukrajinu ušli u poljski zračni prostor. 

I poljski premijer Donald Tusk komentirao je slučaj rekavši da je riječ o provokaciji velikih razmjera i "najbližemu otvorenom sukobu od Drugoga svjetskog rata", no dodao je i da "nema razloga da se smatra kako smo na rubu rata".

NIJE IZOLIRANI SLUČAJ Šef NATO-a: 'Ovaj ruski potez je bio nepromišljen! Pažljivo ćemo pratiti razvoj cijele situacije'
Šef NATO-a: 'Ovaj ruski potez je bio nepromišljen! Pažljivo ćemo pratiti razvoj cijele situacije'

Rusko ministarstvo obrane u srijedu je izvijestilo da su ruski dronovi izveli veliki napad na vojne objekte u zapadnoj Ukrajini, no da Rusija nije planirala pogoditi nijedan cilj u Poljskoj.

Ovdje pratite sve oko situacije u Poljskoj iz minute u minutu

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Trump: Što je s Rusijom koja krši poljski zračni prostor?
INCIDENT NA POLJSKOM NEBU

Trump: Što je s Rusijom koja krši poljski zračni prostor?

Uslijed ruske agresija na Ukrajinu, desetak dronova ušlo je u poljski zračni prostor. Neki su oboreni, a zbog svega su poljske vlasti provele izvanredni sastanak...
Na svadbi joj bili Brena i Grašo: Ovo je slavonska poduzetnica čiju tvrtku istražuje USKOK!
DIREKTORICA FIRME

Na svadbi joj bili Brena i Grašo: Ovo je slavonska poduzetnica čiju tvrtku istražuje USKOK!

Martina Ravlić Marijanović očevu tvrtku preuzela je s nepunih 30 godina. Na svadbi su joj pjevali Lepa Brena i Petar Grašo, a kćeri je za 18. rođendan organizirala privatni koncert Maje Šuput
Pogledajte što ide na Hrvatsku! DHMZ digao crveni alarm za 4 regije: U Rijeci je pravi potop!
ČITAVO JADRANSKO PODRUČJE

Pogledajte što ide na Hrvatsku! DHMZ digao crveni alarm za 4 regije: U Rijeci je pravi potop!

Meteorolozi upozoravaju na vrlo opasne vremenske uvjete koji mogu izazvati bujične i urbane poplave, velike poteškoće u prometu te ozbiljna oštećenja na imovini i infrastrukturi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025