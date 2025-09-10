Poljska o ruskim dronovima: Ovo je dosad neviđen napad!

Poljski ministar vanjskih poslova izjavio je u srijedu da "nema sumnje" da upad dvadesetak dronova na teritorij ove države članice NATO-a i EU-a nije bio slučajan.

"Nemamo sumnje da ovo nije bilo slučajno", rekao je Radoslaw Sikorski novinarima, osuđujući "dosad neviđeni napad, ne samo na poljskom teritoriju, već i na teritoriju NATO-a i Europske unije".

Poljske i savezničke NATO snage oborile su tijekom noći nekoliko ruskih dronova za koje su rekli da su tijekom napada na Ukrajinu ušli u poljski zračni prostor.

I poljski premijer Donald Tusk komentirao je slučaj rekavši da je riječ o provokaciji velikih razmjera i "najbližemu otvorenom sukobu od Drugoga svjetskog rata", no dodao je i da "nema razloga da se smatra kako smo na rubu rata".

Rusko ministarstvo obrane u srijedu je izvijestilo da su ruski dronovi izveli veliki napad na vojne objekte u zapadnoj Ukrajini, no da Rusija nije planirala pogoditi nijedan cilj u Poljskoj.

