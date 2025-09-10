Obavijesti

SREĆOM PROŠLI BEZ OZLJEDA

Poljski bračni par gledao vijesti o ruskim dronovima kad im je jedan pogodio kuću! 'Jaka buka'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Poljski bračni par gledao vijesti o ruskim dronovima kad im je jedan pogodio kuću! 'Jaka buka'
Foto: KACPER PEMPEL/REUTERS

Poljska je priopćila da su dronovi ušli u njezin zračni prostor tijekom noći dok je Rusija izvodila napad na susjednu Ukrajinu, a neke od njih je i oborila...

Umirovljenik Tomasz Wesolowski na televiziji je gledao vijesti o ruskim dronovima koji su uletjeli u poljski zračni prostor u srijedu, baš kada se jedan od dronova srušio na njegovu kuću. Wesolowski je bio u prizemlju kad je dron udario u gornji dio njegove kuće u 6:30 ujutro i uništio krov, oštetio spavaću sobu i rasuo krhotine po dvorištu.

Uslijed ruske agresija na Ukrajinu, desetak dronova ušlo je u poljski zračni prostor 05:11
Uslijed ruske agresija na Ukrajinu, desetak dronova ušlo je u poljski zračni prostor | Video: 24sata/Reuters

"Uključio sam televizor i sve su vijesti bile o ovom masovnom upadu dronova, a nakon nekog vremena čuo sam avion kako prelijeće... i odjednom je krenula buka, svjetlo je palo sa stropa u dnevnoj sobi u prizemlju", rekao je Reutersu umirovljenik Wesolowski iz sela na istoku Poljske Wyryki-Wole.

"Istrčao sam u dvorište i vidio da je cijeli krov u komadićima, sve je bilo uništeno."

Njegova supruga Alicja ispričala je da je i ona istrčala van i vidjela avion iznad glave. Pitala se hoće li ih bombardirati ili će netko početi pucati na nju. Niti jedno od njih nije ozlijeđeno.

Poljska je priopćila da su dronovi ušli u njezin zračni prostor tijekom noći dok je Rusija izvodila napad na susjednu Ukrajinu, a neke od njih je i oborila. Dvanaest dronova i ostaci rakete pronađeni su na raznim lokacijama, rekli su dužnosnici.

Susjeda starijeg para Urszula Zaprzaluk također je čula buku aviona iznad glave.

"Odjednom sam čula zvuk za koji sam pomislila da je eksplozija. Skočila sam, noge su mi se tresle... Izašla sam na balkon", rekla je i dodala: "Vidjela sam kroz drveće da mojim susjedima nedostaje krov."

Njezino dvorište bilo je prekriveno krhotinama, dok su dimnjak i neki crjepovi oštećeni, a prozor na kućici u dvorištu također je razbijen.

"Jednostavno se bojim ovog rata", rekla je.

Sjetila se kako joj je majka pričala priče o Drugom svjetskom ratu i dodala da je "bolje je da ne dođe do nas."

Ovdje pratite situaciju u Poljskoj iz minute u minutu

