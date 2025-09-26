Ruski ledeni zrak stiže u Hrvatsku: Vikend donosi kišu, buru i osjetan pad temperature

U subotu nas na kopnu očekuje promjenjivo oblačno, a na Jadranu pretežno sunčano vrijeme. Uz dnevni razvoj oblaka lokalno malo kiše ili poneki pljusak najvjerojatniji su na Jadranu i predjelima uz njega. Navečer na sjevernom Jadranu naoblačenje i porast vjerojatnosti za izraženije pljuskove s grmljavinom.

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni. Na sjevernom Jadranu puhat će umjerena bura, prema večeri u jačanju, a drugdje duž obale slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka između 8 i 13, na Jadranu od 15 do 19 °C. Najviša dnevna između 17 i 21, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 23 do 27 °C.Trenutno nema izdanih meteo alarm što znači da će vrijeme biti stabilno.

Kako navodi IstraMet, stiže nam direktan prodor za doba godine vrlo hladnog zraka iz Rusije.

U nedjelju pak promjenjivo, u unutrašnjosti ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice uz kišu, na Jadranu i lokalno moguće izraženije pljuskove praćene grmljavinom.

Od ponedjeljka sunčanije, osobito na Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita lokalno s olujnim udarima. Temperatura zraka u postupnom padu.

Foto: DHMZ

- Ni idućih dana nema potpune stabilizacije, ali je mjestimična kiša najvjerojatnija u nedjelju, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije. Umjeren sjeveroistočnjak postupno će slabjeti. Temperatura zraka u padu.

I na Jadranu će u nedjelju biti najnestabilnije. Kiša će padati većinom u Dalmaciji, ponegdje i u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom. Zatim sunčanije i uglavnom suho. Puhat će umjerena bura, podno Velebita u nedjelju i jaka, te sjeverni vjetar. Postupno svježije - prognozirala je za HRT Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a.