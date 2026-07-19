Ruski napad na teretni brod u Crnom moru: Najmanje pet članova posade poginulo

Brod koji plovi pod zastavom Gvineje Bisau napustio je luku natovaren kukuruzom, a na njemu je bilo 17 pomoraca iz Indije i Sirije te jedan ukrajinski državljanin, rekao je ukrajinski premijer Sergij Korecki. Moskva zasad nije komentirala napad. Rusija je posljednjih tjedana pojačala napade na velike ukrajinske luke na jugu zemlje kroz koje se izvozi velik dio žitarica i drugog važnog tereta.

"Riječ je o civilnom brodu, međunarodnoj posadi i ruti važnoj za globalnu sigurnost opskrbe hranom. Putin je ponovno odabrao metu", napisao je vršitelj dužnosti ukrajinskog ministra vanjskih poslova Andrij Sibiha na društvenoj mreži X.

While the world is still responding to Russia's brutal overnight attack on Kyiv, Moscow continues its campaign of terror throughout the day.



Russia has now struck a civilian vessel navigating Ukraine's maritime corridor. The crew included citizens of Syria and India. A Ukrainian… pic.twitter.com/pbzuRtI2yI — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 19, 2026

Dan ranije jedna je osoba poginula u ruskom napadu na lučku infrastrukturu u Odesi, pri čemu je pogođen brod pod zastavom Antigve i Barbude.

U petak su u ruskim napadima na Odesu i Mikolajiv poginule tri osobe.