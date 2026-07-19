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Ruski napad na teretni brod u Crnom moru: Najmanje pet članova posade poginulo

Piše HINA,
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Ruski napad na teretni brod u Crnom moru: Najmanje pet članova posade poginulo
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Najmanje pet članova posade poginulo je, osam ih je spašeno, a za petero se još traga nakon što su ruske snage u nedjelju pogodile međunarodni teretni brod u Crnom moru ispred ukrajinske luke Odese.

Brod koji plovi pod zastavom Gvineje Bisau napustio je luku natovaren kukuruzom, a na njemu je bilo 17 pomoraca iz Indije i Sirije te jedan ukrajinski državljanin, rekao je ukrajinski premijer Sergij Korecki. Moskva zasad nije komentirala napad. Rusija je posljednjih tjedana pojačala napade na velike ukrajinske luke na jugu zemlje kroz koje se izvozi velik dio žitarica i drugog važnog tereta.

"Riječ je o civilnom brodu, međunarodnoj posadi i ruti važnoj za globalnu sigurnost opskrbe hranom. Putin je ponovno odabrao metu", napisao je vršitelj dužnosti ukrajinskog ministra vanjskih poslova Andrij Sibiha na društvenoj mreži X.

Dan ranije jedna je osoba poginula u ruskom napadu na lučku infrastrukturu u Odesi, pri čemu je pogođen brod pod zastavom Antigve i Barbude.

U petak su u ruskim napadima na Odesu i Mikolajiv poginule tri osobe.

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