Lavrov prijeti: Poduzet ćemo protumjere, pa i vojne naravi, ako se Grenland militarizira

Rusija priprema "protumjere", uključujući i one "vojne naravi", ako zapadne zemlje ojačaju svoju vojnu nazočnost na Grenlandu, upozorio je u srijedu šef ruske diplomacije Sergej Lavrov.

Nekoliko europskih zemalja nedavno je rasporedilo manje vojne kontingente na Grenland, autonomni teritorij pod danskim suverenitetom, nakon što ga je američki predsjednik Donald Trump ponovno počeo svojatati, pozivajući na američko preuzimanje.

"Naravno, u slučaju militarizacije Grenlanda i stvaranja vojnih kapaciteta usmjerenih protiv Rusije, poduzet ćemo odgovarajuće protumjere, uključujući one vojno-tehničke naravi", rekao je Lavrov tijekom obraćanja u ruskom parlamentu.

Od povratka u Bijelu kuću prije godinu dana, Donald Trump je u više navrata ponovio želju za preuzimanjem kontrole nad Grenlandom, opravdavajući to sigurnosnim razlozima i prijetnjama koje u toj regiji, prema njegovu mišljenju, predstavljaju Rusija i Kina.

Ipak, u siječnju je na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu ublažio retoriku, ustvrdivši kako je s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom dogovorio "okvir" za pregovore koji bi Sjedinjenim Državama omogućio veći utjecaj na tom arktičkom teritoriju.

Konkretni detalji tog sporazuma zasad nisu poznati. Danska i Grenland do sada su odlučno odbijali svaku mogućnost prijenosa suvereniteta, ističući kako teritorij nije na prodaju.

"Sjedinjene Države, Danska i Grenland moraju to pitanje riješiti među sobom", kazao je Lavrov, optuživši pritom Kopenhagen da se prema 57 tisuća stanovnika Grenlanda odnosi kao prema "građanima drugog reda".

NATO je početkom veljače započeo s planiranjem misije kojoj je cilj jačanje sigurnosti na Arktiku.