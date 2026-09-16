Ruski oligarh platio svadbu Trumpovog sina. Demokrati pokrenuli istragu

Demokrati u američkom Kongresu pokrenuli su istragu nakon izvještaja da je ruski oligarh platio stotine tisuća dolara za svadbene proslave Donalda Trumpa Jr.

Potez demokrata uslijedio je nakon istrage ProPublice koja je otkrila da je Umar Kremlev, bogati ruski poslovni čovjek i predsjednik Međunarodne boksačke udruge (IBA), platio troškove svadbenih proslava Trumpa Jr. na Bahamima u svibnju.

Istraga je pokazala da je Kremlev možda osigurao stotine tisuća dolara za pokrivanje troškova svadbenih proslava. Također je ukazala na njegove bliske veze s ruskom vladom.

„Zašto ruski oligarh i prijatelj Vladimira Putina financijski podržava predsjednikova sina? Što Umar Kremlev očekuje zauzvrat za financiranje te trodnevne svadbe na Bahamima?“ upitao je kongresnik Robert Garcia.

Garcia je trenutačno vodeći demokrat u Odboru Zastupničkog doma za nadzor i reformu vlade, a postao bi predsjednik odbora ako njegova stranka osvoji kontrolu nad Zastupničkim domom na međuizborima u studenome.

Sin američkog predsjednika odbio je komentirati slučaj, dok je njegova supruga Bettina u objavi na Instagramu u ponedjeljak, 14. rujna, navela da je Kremlev prijatelj koji im je darovao „iznimno velikodušan svadbeni dar“, naglasivši da je platio dvije zabave nakon svadbe, a ne samu svadbu.

Trump, koji nije nazočio vjenčanju svog sina, izjavio je da ne poznaje Kremleva te da kontroverza oko svadbe „nije velika stvar“.