Obavijesti

News

Komentari 1
OPTUŽEN ZA PRONEVJERU

Ruski sud zamrznuo imovinu milijardera: Osnivaču Rusagroa blokirano 649 milijuna dolara

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Ruski sud zamrznuo imovinu milijardera: Osnivaču Rusagroa blokirano 649 milijuna dolara
Foto: REUTERS/Anastasia Barashkova

Vadim Moškovič uhićen je zbog sumnje na pronevjeru, a država priprema moguću veliku zapljenu. Od 2022. Rusija je već oduzela više od 50 milijardi dolara privatne imovine

Ruski sud zamrznuo je imovinu Vadima Moškoviča, milijardera i osnivača vodećeg ruskog poljoprivrednog proizvođača Rusagro, uključujući njegovih 49 posto udjela u toj tvrtki, procijenjenog na 649 milijuna dolara, izvijestili su u ponedjeljak lokalni mediji, navodeći da je to priprema za ono što bi mogla biti još jedna velika državna zapljena privatne imovine. Od početka vojne kampanje u Ukrajini 2022. godine, ruska država zaplijenila je privatnu imovinu vrijednu više od 50 milijardi dolara, uključujući imovinu stranih tvrtki koje su napustile Rusiju, prema procjeni moskovske odvjetničke tvrtke NSP iz 2025. godine. Moškovič, 51. najbogatija osoba u Rusiji prema najnovijoj Forbesovoj listi milijardera, uhićen je u ožujku 2025. i optužen je za pronevjeru 400 milijuna dolara, a izjašnjava se nevinim.

NEMA OZLIJEĐENIH VIDEO Ukrajinski dron pogodio stambenu zgradu u Moskvi
VIDEO Ukrajinski dron pogodio stambenu zgradu u Moskvi

Tužiteljstvo je 1. svibnja od suda zatražilo da zaplijeni njegovu imovinu. Sud je u priopćenju naveo da je u ponedjeljak proveo "pripreme" prije ročišta zakazanog za 5. svibnja.

"Zaštitna ovrha određena je na pokretnu i nepokretnu imovinu Moškoviča, kao i na 100 posto dionica nekoliko tvrtki, uključujući Rusagro", potvrdio je ruskim novinskim agencijama izvor upoznat sa sudskom odlukom, dodajući da se sudska odluka odnosi na sve dionice Rusagra u vlasništvu Moškoviča.

EUROPSKA OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA Strah od smrti u Kremlju. Jako pojačali sigurnost oko Putina. Plaše ih dronovi i državni udar
Strah od smrti u Kremlju. Jako pojačali sigurnost oko Putina. Plaše ih dronovi i državni udar

Postupak protiv Moškoviča, bivšeg zastupnika koji je poslovnu karijeru započeo prodajom računala u kaosu postsovjetske Rusije, a potom izgradio jedno od najmoćnijih poljoprivrednih carstava u zemlji, odjeknuo je među poslovnom elitom. To je bilo najznačajnije uhićenje ruskog poslovnog čovjeka još od uhićenja osnivača Summa grupe Zijavudina Magomedova 2018. i kućnog pritvora dioničara AFK Sistema Vladimira Jevtušenkova 2014. godine.

Rusagro, jedina velika ruska poljoprivredna tvrtka uvrštena na burzu i veliki proizvođač šećera, svinjetine, ulja i proizvoda bogatih masnoćama, ranije je objavila da normalno posluje unatoč uhićenju osnivača, no odbila je komentirati zamrzavanje imovine. Tvrtka izvozi svoje ulja i druge proizvode u 23 zemlje, uključujući Kinu, Tursku i Iran.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Zelenski najavio primirje koje započinje ranije od ruskog
OD 6. SVIBNJA

Zelenski najavio primirje koje započinje ranije od ruskog

Kijev poručuje da je ljudski život važniji od proslave, dok Moskva planira dvodnevno zatišje 8. i 9. svibnja i upozorava na moguće napade ako Ukrajina poremeti obilježavanje
VIDEO Ukrajinski dron pogodio stambenu zgradu u Moskvi
NEMA OZLIJEĐENIH

VIDEO Ukrajinski dron pogodio stambenu zgradu u Moskvi

Ukrajinski dron pogodio je rano u ponedjeljak stambenu zgradu u blizini središta Moskve, rekao je moskovski gradonačelnik nekoliko dana prije vojne parade povodom Dana pobjede
Zelenski: Možda ćemo gađati mimohod u Moskvi!
S DRONOVIMA

Zelenski: Možda ćemo gađati mimohod u Moskvi!

Rusija je najavila paradu za 9. svibnja, ali na ovoj paradi neće biti vojne opreme. Ovo će biti prvi put nakon mnogo, mnogo godina da si ne mogu priuštiti prisutnost oružja na paradi, rekao je Zelenski

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026