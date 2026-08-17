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član ruske liberalne stranke

Ruski oporbeni političar osuđen na 11 godina zatvora. Kritizirao rat u Ukrajini, evo što je rekao

Piše HINA,
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Ruski oporbeni političar osuđen na 11 godina zatvora. Kritizirao rat u Ukrajini, evo što je rekao
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Foto: Dmitry Vasilyev
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Lev Šlosberg, zamjenik predsjednika stranke, optužen je za diskreditiranje ruskih oružanih snaga i širenje lažnih informacija o njima

Visoki član ruske liberalne stranke Jabloko osuđen je u ponedjeljak na 11 godina i mjesec dana zatvora u kaznenoj koloniji zbog kritiziranja rata u Ukrajini, koji je na suđenju opisao kao katastrofu za Rusiju, izvijestila je neovisna novinska kuća Mediazona.

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Lew Schlosberg VIDEO
Lew Schlosberg | Video: 24sata/Reuters

Lev Šlosberg, zamjenik predsjednika stranke, optužen je za diskreditiranje ruskih oružanih snaga i širenje lažnih informacija o njima.

Yabloko deputy chairman Shlosberg attends court hearing in Pskov
Foto: Dmitry Vasilyev

U završnom govoru pred sudom u Pskovu prošlog petka tvrdio je da je nevin, rekao da je žrtva političkog suđenja i ponovio svoj poziv na prekid vatre u ratu.

Yabloko deputy chairman Shlosberg attends court hearing in Pskov
Foto: Dmitry Vasilyev

Presuda je uslijedila nakon odluke Vrhovnog suda Rusije od 10. kolovoza kojom je Jabloku zabranjeno sudjelovanje na parlamentarnim izborima sljedeći mjesec.

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