Zelenski nudi Azerbajdžan kao mjesto za pregovore s Putinom

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u subotu tijekom posjeta Azerbajdžanu kako je Kijev spreman održati mirovne pregovore s Rusijom u toj zemlji, moguće i u trilateralnom formatu koji bi uključivao SAD. Njegova diplomatska inicijativa dolazi u trenutku dok se Ukrajina suočava s novim valom žestokih ruskih zračnih napada u kojima je samo tijekom noći i jutra ubijeno najmanje sedam civila, a deseci su ranjeni.

Zelenski je ponudu iznio na zajedničkoj konferenciji za medije s azerbajdžanskim predsjednikom Ilhamom Alijevim u Bakuu, naglasivši kako je za Ukrajinu ključno da "Rusija pronađe snage da okonča ovaj nepravedni rat". Njegov posjet Azerbajdžanu, prvi od početka ruske invazije u veljači 2022. godine, usmjeren je na jačanje bilateralne suradnje, posebice u području obrane i energetike.

"Spremni smo ako je Rusija spremna za diplomaciju"

Ukrajinski čelnik pojasnio je da Kijev cijeni ulogu partnera u posredovanju te da je otvoren za pregovarački format koji se već dokazao u prošlosti, pod uvjetom da Moskva pokaže stvarnu volju za diplomatskim rješenjem.

​- Spremni smo za trilateralne pregovore. Imali smo takve pregovore u Turskoj i Švicarskoj i, naravno, spremni smo za takve pregovore u Azerbajdžanu, ako je Rusija spremna za diplomaciju - poručio je Zelenski.

Prethodni pokušaji pregovora u trilateralnom formatu koji uključuje Ukrajinu, SAD i Rusiju stavljeni su "na pauzu", kako je ranije izjavio glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, iako se kontakti na nižim razinama nastavljaju oko pitanja poput razmjene zarobljenika. Zelenski je ranije isticao kako je Ukrajina otvorena za dijalog na više lokacija, isključujući jedino teritorij Rusije i Bjelorusije.

Tijekom posjeta potpisano je šest bilateralnih sporazuma koji se odnose na sigurnosnu suradnju i jačanje gospodarskih veza, uključujući i zajednički razvoj obrambene industrije, što je Zelenski opisao kao "vrlo ozbiljan korak". Prije susreta s Alijevim, ukrajinski predsjednik sastao se i s ukrajinskim vojnim stručnjacima koji u Azerbajdžanu dijele iskustva u zaštiti neba od ruskih dronova i projektila.

Krvava subota u Dnjepru, Zaporižji i Odesi

Dok je Zelenski boravio u diplomatskoj misiji, diljem Ukrajine odjekivale su eksplozije. Najteže je stradao Dnjipro, gdje je u nizu noćnih i jutarnjih napada dronovima i projektilima ubijeno najmanje petero ljudi, a ranjeno ih je više od 30. Prema riječima regionalnog načelnika Oleksandra Ganže, tijela četvero stradalih pronađena su u ruševinama obiteljske kuće koja je u potpunosti uništena. Rusi su praktički cijelu noć gađali Dnjipro te druge gradove i zajednice - napisao je Ganža na Telegramu. Kasnije je u odvojenom napadu na drugi stambeni objekt u gradu poginula još jedna osoba.

U južnoj regiji Zaporižja, ruski dron udario je u civilni minibus, usmrtivši jednu osobu i ranivši četiri, izvijestio je šef regionalne uprave Ivan Fedorov. Na meti se našla i regija Odesa na jugozapadu zemlje, gdje su ranjene dvije osobe, a oštećene su stambene zgrade, lučka infrastruktura i automobili.

Ruski dron pao u Rumunjskoj, pozvan veleposlanik

Napadi na Odesu prelili su se i preko granice. Jedan ruski dron srušio se u stambenoj četvrti rumunjskog grada Galatija, koji se nalazi uz rijeku Dunav koja dijeli dvije zemlje. Iako nije bilo žrtava, dron je oštetio stup javne rasvjete i pomoćni objekt jedne kuće. Ovo je prvi put od početka invazije da je pad ruske bespilotne letjelice na teritoriju te članice NATO-a prouzročio materijalnu štetu.

Rumunjske hitne službe izvijestile su da se "dron s mogućim eksplozivnim punjenjem srušio u naseljenom području". Iz predostrožnosti je prekinuta opskrba plinom u tom dijelu grada, a rumunjsko Ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je na razgovor ruskog veleposlanika.

*uz korištenje Ai-ja