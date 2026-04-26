Rusi su više od 20 sati napadali Dnjipro raketama i dronovima - ubili 10 ljudi, deseci ozlijeđenih

Ruske snage u subotu su bombardirale jugoistočni ukrajinski grad Dnjipro u nizu napada dronovima i raketama koji su pogodili i ostale regije, pri čemu je ubijeno 10 ljudi, a više desetaka ih je ranjeno, a ukrajinske snage izvele su do jedan od najtežih napada na Sevastopolj na Krimu.

Dnjipro je bio izložen najmanje trima odvojenim napadima tijekom noći i dana.

Regionalni guverner Oleksandr Hanža rekao je da je u gradu, koji je u više od četiri godine rata s Rusijom više puta bio metom napada, ubijeno osmero ljudi, a 49 ih ozlijeđeno,

U prvome noćašnjem napadu velik dio stambene zgrade srušio se nakon što je pogođen. Pronađena su četiri tijela, rekao je Hanža.

Mjesto je ponovno napadnuto tijekom dana dok su spasioci radili na otkopavanju ruševina i potrazi za preživjelima. U drugome je napadu ubijena jedna osoba, a sedmero ih je ozlijeđeno.

Dvadesetsatni napad

Još je osmero stanovnika ranjeno u idućem napadu u subotu navečer. Svi su odvezeni na liječenje u bolnici, rekao je Hanža.

- Više od 20 zastrašujućih sati Rusi su napadali Dnjipro u valovima. Napadali su raketama i dronovima. Napadali su namjerno. Gađali su stambene dijelove - napisao je na Telegramu.

Hanža je izvijestio o još jednom napadu neposredno prije ponoći. Taj je napad izazvao požar na infrastrukturnom objektu. Objavio je fotografije vatrogasaca kako se bore s požarom.

Ukrajinske zračne snage priopćile su da su ruske snage preko noći rasporedile 619 dronova i 47 raketa, dodavši da su oborile 580 dronova i 30 raketa.

Svake noći Moskva ispaljuje manje baraže desetaka dronova na Ukrajinu, koje su obično isprekidane povremenim napadima velikih razmjera.

Gusti stupovi crnog dima u subotu ujutro uzdizali su se prema nebu, dok su lokalni mediji upozoravali na lošu kvalitetu zraka.

Reutersov izvjestitelj je vidio uništenje ruskoga drona na nebu iznad srušene stambene zgrade dok su spasioci radili na ruševinama.

Rusko ministarstvo obrane izvijestilo je da je preko noći gađalo vojno-industrijske i energetske ciljeve.

Stanovnici Dnjipra gnjevni i obuzeti tugom

- Rusija namjerno produljuje teror nad našim narodom, nastavljajući ciljati kritičnu infrastrukturu i stambene zgrade - rekla je premijerka Julija Sviridenko.

U uništenoj stambenoj zgradi u Dnjipru stanovnici su gnjevni i obuzeti tugom.

- Neka njihova djeca spavaju u svojim toplim krevetima u Rusiji i neka im sve bude u redu. Neka gledaju kako nas Rusija 'oslobađa' od naših stanova i kuća - rekla je 37-godišnja Aliona Katrušova, koja živi u zgradi nasuprot.

Pritom je, u kućnoj haljini gledala dok su iz ruševina izvlačili preživjele. Subota je postala novi rođendan njezina supruga Oleha.

- Kao da vam je dan drugi život - rekao je nakon što je preživio napad, premda je stan ukrajinskog para jako oštećen.

U sjevernoj regiji Černihiv u raketnim i napadima dronovima ubijeno je dvoje stanovnika, a ranjeno ih je sedmero, rekao je tamošnji guverner.

- Svaki ovakav napad mora podsjetiti naše partnere da situacija zahtijeva hitnu i odlučnu akciju i brzo jačanje naše protuzračne obrane - rekao je predsjednik Volodimir Zelenski.

Fragmenti drona oštetili su električni stup i aneks kuće i u članici NATO-a Rumunjskoj, koja graniči s Ukrajinom, objavile su vlasti, dodajući da nije bilo žrtava.

Ukrajina je pojačala napade dronovima na ruski teritorij. Dužnosnici u ruskome gradu Jekaterinburgu rekli su da je ukrajinski dron udario u stambenu zgradu, pri čemu je više ljudi lakše ozlijeđeno.

Guverner Luhanska, kojega je imenovala Rusija u ukrajinskoj regiji Luhansk, a pod ruskom je okupacijom, rekao je da su u napadu ukrajinskog drona ubijena tri stanovnika jednog sela. A guverner luke Sevastopolj na Krimu, koji je također pod ruskom kontrolom, rekao je da su jedinice protuzračne obrane oborile 43 ukrajinska drona iznad grada i Crnog mora.

Jedna je osoba poginula, a četiri su ozlijeđene u ukrajinskim napadima dronovima na Krimu, izvijestile su u nedjelju ruske okupacijske vlasti na poluotoku u Crnom moru.

Mihail Razvožajev, guverner Sevastopolja, najvećeg grada na Krimu, opisao je napad kao jedan od najtežih do sada. Rekao je da je oštećeno 34 stambena bloka u raznim dijelovima lučkog grada, u kojem se nalazi velika pomorska baza.

Ruska Crnomorska flota, zajedno s gradskom protuzračnom obranom i mobilnim jedinicama, oborila je 71 leteći objekt, rekao je Razvožajev. Razvožajev je rekao da su oštećene i obiteljske kuće i automobili, a fragmenti dronova uzrokovali su izolirane požare i oštetili željezničku nadzemnu liniju, uzrokujući kašnjenja.

Rusija je anektirala Krim 2014. i koristi poluotok za napade na Ukrajinu.

Georgij Filimonov, guverner ruske Vologodske oblasti, izvijestio je o petero ozlijeđenih u napadu dronom na tvornicu gnojiva u Čerepovecu, 500 kilometara sjeverno od Moskve. Tvornicom upravlja tvrtka Apatit, jedan od najvećih ruskih proizvođača gnojiva.

Petero ljudi ozlijeđeno je kada je oštećena visokotlačna cijev koja prenosi sumpornu kiselinu, rekao je Filimonov, dodajući da mjerenja zraka pokazuju da nisu prekoračena ograničenja.

Ruski sektor gnojiva osigurava velike devizne prihode za državnu blagajnu. Ukrajinski napadi na sektore nafte, gnojiva i naoružanja imaju za cilj nanijeti štetu ruskom gospodarstvu kako bi se ograničila sredstva dostupna za rat.