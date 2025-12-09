Ruski političar nasjeo na satiru Newsbara: Putinu je pričao o 'uhićenoj UI ministrici' Albanije

Predsjednik ruske Dume Vjačeslav Volodin usred obraćanja Vladimiru Putinu potegnuo 'primjer korupcije' iz Albanije, i to na temelju vijesti koja uopće nije stvarna. Kako prenosi NEXTA, Volodin je pred Putinom kao dokaz zašto treba pojačati kontrolu nad umjetnom inteligencijom naveo slučaj 'uhićene UI ministrice' koja je primila mito u bitcoinima.

Problem? Cijela priča je nastala na hrvatskom satiričnom portalu Newsbar.

U toj izmišljenoj vijesti virtualna ministrica Diella navodno je pala zbog 14 bitcoina mita. Satira, očito, nije doputovala do Rusije s napomenom da je, satira. Volodin je sve iznio kao da govori o pravoj visokoj dužnosnici koju je policija privela usred korupcijskog skandala.

Stvarnost je, naravno, puno dosadnija. Albanija je nedavno imenovala ministricu zaduženu za umjetnu inteligenciju da nadzire javnu nabavu i jača borbu protiv korupcije, ali nikakvog skandala, uhićenja ni istrage nije bilo. Sve je ostalo samo na humorističnom tekstu, koji je, ipak, završio u Putinovoj dvorani kao navodno ozbiljan argument.