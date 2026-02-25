Obavijesti

KRŠILI RUSKE PROPISE

Ruski sud udario po Googleu: Kazna zbog VPN aplikacija

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Steve Marcus

Moskva tvrdi da je tech div preko Google Playa omogućio pristup zabranjenim stranim platformama

Ruski sud izrekao je novčanu kaznu kompaniji Google tešku više od 22 milijuna rubalja, što je oko 265.000 eura, zbog distribucije VPN usluga putem svoje trgovine aplikacija Google Play, javlja Reuters.

Prema navodima ruskih vlasti, problem su aplikacije za virtualne privatne mreže (VPN) koje su bile dostupne korisnicima u Rusiji. Upravo te usluge omogućuju građanima zaobilaženje državnih ograničenja i pristup stranim tehnološkim platformama te sadržajima koje su ruske institucije blokirale ili im ograničile dostupnost.

VPN servisi koriste se za prikrivanje lokacije i šifriranje internetskog prometa, čime korisnici mogu otvoriti stranice i aplikacije koje su u Rusiji zabranjene. Sud je zaključio da je njihova distribucija putem Google Playa prekršila ruske propise, zbog čega je izrečena višemilijunska kazna u rubljima.

