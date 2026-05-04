VIDEO Ukrajinski dron pogodio stambenu zgradu u Moskvi

Gradonačelnik Sergej Sobjanin objavio je na Telegramu, prema državnoj novinskoj agenciji TASS, da nema ozlijeđenih. Oštećena zgrada, koju je ukrajinski medij "Kyiv Independent" opisao kao luksuzni neboder, nalazi se u zapadnom dijelu glavnog grada u kojem se nalazi više veleposlanstava.

Dva druga ukrajinska drona oborena su protuzračnom obranom, rekao je Sobjanin.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:15 Dron je udario u stambenu zgradu u Moskvi nekoliko dana prije vojne parade za Dan pobjede | Video: 24sata/reuters

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je krajem travnja da će se ovogodišnja parada povodom Dana pobjede 9. svibnja održati bez tenkova i projektila zbog zabrinutosti od mogućih ukrajinskih napada dronovima. Rusija tog datuma obilježava godišnjicu pobjede Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu.

Iako Rusija često izvještava o ukrajinskim napadima dronovima na šire područje Moskve, oni obično ciljaju zračne luke, vojne objekte i predgrađa. Civilna infrastruktura u glavnom gradu rijetko je oštećena, a većina dronova presretnuta je, prema službenim priopćenjima.

Ukrajina se već više od četiri godine bori protiv ruske invazije. Rusija redovito napada pozadinska područja Ukrajine dronovima i projektilima, pri čemu stradavaju civili, oštećuju se domovi i ključna infrastruktura.