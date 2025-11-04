Rusko oružje sudnjeg dana 'križanac' je torpeda i drona: 'Nemoguće ga je presresti!'

Proteklih dana vode se žestoke bitke za Pokrovsk, grad nazvan "vratima Donjecka", i ako bi ga uspjeli zauzeti, to bi za Rusiju bio najznačajniji teritorijalni dobitak od zauzimanja razorenoga grada Avdiivke početkom 2024. godine, nakon jedne od najkrvavijih bitaka tijekom rata. Pokrovsk je logističko i prometno središte i za Kremlj bi postao platforma za napredovanje i preuzimanje cijele regije. Tisuće vojnika stigle su pred grad i pokušavaju ga opkoliti i odrezati. Vode se žestoke bitke, a ukrajinske snage zasad uspijevaju odbiti neprijatelja. Objavili su kako ruska vojska nema kontrolu nad gradom te da neprijatelji napadaju u malim skupinama do pet vojnika, bez uporabe oklopnih vozila, pokušavajući se tako infiltrirati u grad i uspostaviti promatračke položaje. Dodali su i da su ukrajinske snage spriječile pokušaj presijecanja opskrbne rute prema sjeveru.

Rusija se istodobno hvali napretkom svojih trupa, pa je tako njihovo Ministarstvo obrane izvijestilo da njihove trupe uništavaju ukrajinske formacije u blizini željezničke postaje i industrijske zone u Pokrovsku. Ako bi Rusija zauzela grad, mogla bi ga koristiti kao bazu iz koje bi napredovala prema dva najveća grada pod kontrolom Ukrajine koji su ostali u Donjeckoj regiji: Kramatorsku i Slovjansku. Moskva, naime, namjerava zauzeti cijelu Donjecku regiju, u kojoj trenutačno imaju kontrolu nad 81 posto teritorija.

U međuvremenu su Ukrajinci izvršili napad duboko u Rusiji. Objavili su kako su dronovima oštetili petrokemijski pogon Sterlitamak te da je napad uzrokovao djelomično urušavanje postrojenja za pročišćavanje vode. Postrojenje se nalazi u regiji Baškortostan, gotovo 1600 kilometara od ukrajinske granice. Šef te regije, Radij Habirov, demantirao je takve navode rekavši kako su oba drona oborena te da pogon nastavlja normalno raditi.

Za to vrijeme ruski predsjednik Vladimir Putin i dalje razvija oružje i demonstrira vojnu silu zemlje. Za vikend su u Severodvinsku, na arktičkom sjeveru Rusije, porinuli prvu iz svoje nove klase nuklearnih podmornica Projekta 08951, nazvanu Habarovsk, koja bi trebala nositi šest nuklearnih torpeda Posejdon ultradugog dometa. Analitičari vjeruju da ima domet od 10.000 kilometara i da može putovati brzinom od oko 185 kilometara na sat. Putin je otkrio samo to da ne postoji način presretanja Posejdona. U biti je riječ o "križancu" torpeda i drona sposobnom za nošenje nuklearnog oružja. Rusko Ministarstvo obrane potvrdilo je da će nova podmornica nositi i druge robotske oružane sustave, a sam Posejdon opisuju kao oružje sudnjeg dana. Rusi su podmornicu počeli graditi 2014. godine, a sve je obavijeno velom tajne. Fotografije snimljene na ceremoniji predstavljanja podmornice u brodogradilištu Sevmaš prikazuju samo njezin stražnji dio. Drugu podmornicu, nazvanu Uljanovsk, počeli su graditi 2017. i nije poznato kad će biti porinuta.