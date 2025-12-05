Obavijesti

VELIKA DONATORICA

Švedska će ukinuti razvojnu pomoć za pet zemalja i novac preusmjeriti Ukrajini

Piše HINA,
3
Foto: TOM LITTLE/REUTERS

Švedska će ukinuti razvojnu pomoć za pet zemalja u nadolazećim godinama te iskoristiti novac da poveća svoju podršku Ukrajini, priopćila je švedska vlada u petak

Ova skandinavska zemlja planira postupno ukinuti pomoć Zimbabveu, Tanzaniji, Mozambiku, Liberiji i Boliviji, rekao je ministar međunarodne razvojne suradnje i vanjske trgovine Benjamin Dousa. 

"Ukrajina je švedski najvažniji vanjsko-politički i razvojni prioritet te vlada stoga planira povećati pomoć Ukrajini na barem 10 milijardi kruna (910 milijuna eura) u 2026. godini", rekao je Dousa. "Nema tajne preše za printanje novca u razvojne svrhe i novac mora odnekud doći."

Vlada je rekla da će mjere osloboditi više od dvije milijarde kruna tijekom sljedeće dvije godine koje bi mogle biti preusmjerene u Ukrajinu, da se iskoriste u projektima poput ponovne izgradnje energetske infrastrukture zemlje.

Švedska je već ukinula pomoć za više od 10 zemalja otkad je trenutačna vlada preuzela vlast 2022. godine, među njima i Burkini Faso i Maliju.

Ukrajinski BMP M-80A 00:48
Ukrajinski BMP M-80A | Video: Telegram

Švedska je velika donatorica humanitarne pomoći, s proračunom koji u posljednje tri godine doseže 56 milijardi kruna godišnje u te svrhe.

Vlada je rekla da će ukinuti 53 milijarde kruna godišnje u periodu od 2026. do 2028. godine te da je prioritet dala potrošnji, uključujući i određeni dio novca za plaćanje troškova imigracije i povratka migranata.

