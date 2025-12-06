Obavijesti

News

Komentari 2
ENERGETSKI RAT

Putin će dobiti slom živaca. Opet su mu 'zdrmali' rafineriju

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Putin će dobiti slom živaca. Opet su mu 'zdrmali' rafineriju
Foto: Telegram

Glavni stožer u Kijevu na društvenim je mrežama objavio da je otkriven pogodak na postrojenju, dodavši kako rafinerija opskrbljuje ruske oružane snage

Ukrajinska vojska u subotu je objavila da je izvela novi napad na rusku naftnu industriju, ciljajući rafineriju u Rjazanju, oko 200 kilometara jugoistočno od Moskve.

Glavni stožer u Kijevu na društvenim je mrežama objavio da je otkriven pogodak na postrojenju, dodavši kako rafinerija opskrbljuje ruske oružane snage.

Guverner Rjazanske regije, Pavel Malkov Telegramu rekao je da su krhotine pale na područje industrijskog postrojenja, ali da nije bilo žrtava niti veće materijalne štete.

Preko noći je iznad tog područja oboreno 29 ukrajinskih dronova, kazao je guverner, dodavši da je oštećena jedna stambena zgrada, no da je požar koji je izbio na krovu brzo ugašen.

UKRAJINCI LANSIRALI DRONOVE VIDEO Žestoki udar dronova na rusku luku, odjekuju detonacije, izbio i veliki požar u rafineriji
VIDEO Žestoki udar dronova na rusku luku, odjekuju detonacije, izbio i veliki požar u rafineriji

Međutim, neprovjereni videozapisi i fotografije koje kruže društvenim mrežama navodno prikazuju požar u području oko obližnje rafinerije nafte i pogodak u krov nebodera.

Rafinerija u Rjazanju pripada Rosnjeft grupi i već je stradala krajem listopada u napadu ukrajinskog drona.

Ukrajina se gotovo četiri godine brani od ruske invazije. Posljednjih je tjedana više puta napala rusku naftnu i plinsku industriju, nastojeći smanjiti zalihe goriva namijenjene vojsci i iscrpiti državne financije koje se koriste za nastavak rata.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Švedska će ukinuti razvojnu pomoć za pet zemalja i novac preusmjeriti Ukrajini
VELIKA DONATORICA

Švedska će ukinuti razvojnu pomoć za pet zemalja i novac preusmjeriti Ukrajini

Švedska će ukinuti razvojnu pomoć za pet zemalja u nadolazećim godinama te iskoristiti novac da poveća svoju podršku Ukrajini, priopćila je švedska vlada u petak
Macron: Jedinstvo Europe i SAD-a 'ključno' za ukrajinsko pitanje
'NEMA NEPOVJERENJA'

Macron: Jedinstvo Europe i SAD-a 'ključno' za ukrajinsko pitanje

Francuski predsjednik Emmanuel Macron je u petak rekao da je jedinstvo Europe i Sjedinjenih Američkih Država ključno u podršci za Ukrajinu, dodajući da "nema nepovjerenja"
Kremlj: Mirovni pregovori s SAD-om dobro napreduju
ALI RJEŠENJA I DALJE NEMA

Kremlj: Mirovni pregovori s SAD-om dobro napreduju

Kremlj je u petak priopćio da Rusija i Sjedinjene Države napreduju u mirovnim pregovorima o Ukrajini i da je Moskva spremna nastaviti suradnju s trenutačnim američkim pregovaračkim timom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025