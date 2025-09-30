Obavijesti

RUSKI KOMENTAR

Rusko veleposlanstvo: Europom vlada 'dronofobija'. Slušamo lažne optužbe na naš račun

Piše Filip Sulimanec,
Rusko veleposlanstvo: Europom vlada 'dronofobija'. Slušamo lažne optužbe na naš račun
Foto: Rusko veleposlanstvo

Hrvatska je članica NATO-a, a s obzirom na sve aktivnije uključivanje Sjevernoatlantskog saveza u sukob, sigurnost se sigurno neće povećati – naprotiv, rizici lančane reakcije samo će porasti, tvrde Rusi.

Nakon opetovanih incidenata s dronovima u Skandinaviji i ozbiljne promjene retorike u Washingtonu, obratili smo se ruskom veleposlanstvu u Zagrebu i pitali ih za komentar o Trumpovoj izjavi da je Rusija 'Tigar od papira' i izjavi Keitha Kellogga o napadima na teritorij Ruske Federacije. Njihov odgovor prenosimo u cijelosti.

 - Izjave specijalnog izaslanika predsjednika SAD-a Keitha Kellogga, prema kojima SAD navodno ne zabranjuje Ukrajini napade duboko na teritorij Rusije, kao i njegov komentar o mogućoj isporuci raketa tipa Tomahawk Kijevu, ne mogu se, naravno, zanemariti. Implementacija navedenog stvara dodatne rizike za sigurnost naše zemlje i potkopava trenutačne napore za rješavanje sukoba u Ukrajini. Ruska strana će to svakako uzeti u obzir pri formiranju svog stava.

DALI IM ZELENO SVJETLO Trumpov savjetnik potvrdio: 'Ukrajinci, imate dopuštenje SAD-a. Ruse udarite duboko'
Trumpov savjetnik potvrdio: 'Ukrajinci, imate dopuštenje SAD-a. Ruse udarite duboko'

Teroristički napadi Ukrajine na Rusiju već dugo osjećaju mirni građani naše zemlje. Oružane snage Ukrajine namjerno napadaju civile i izvode raketne napade na kritičnu infrastrukturu u raznim regijama Rusije. Samo u jednom tjednu, od 22. do 28. rujna 2025., ranjeno je 156 civila, a ubijeno 17 osoba, uključujući troje maloljetnika, uslijed granatiranja od strane ukrajinskih oružanih snaga. Ukupno su ukrajinski militanti ispalili najmanje 3.598 projektila na civilne ciljeve na ruskom teritoriju. Zapadni mediji o tome ne pišu.

STRADALA I DJEVOJČICA? Rusi više od 12 sati udarali Kijev s 595 dronova i 48 raketa - ima mrtvih, oštećena klinika...
Rusi više od 12 sati udarali Kijev s 595 dronova i 48 raketa - ima mrtvih, oštećena klinika...

Čini se da izjava Keitha Kellogga nije tako jednoznačna te da odluka o kojoj govori još nije donesena. Štoviše, objave u zapadnim medijima mogu biti ili pristrana interpretacija određenih informacija poznatih anglosaksonskoj štampi, ili jednostavno – "novinarska patka".

U ovom trenutku sa sigurnošću se može reći samo jedno: takav zahtjev uputio je Vladimir Zelenski, što je potvrđeno objavom potpredsjednika SAD-a, JD Vancea, na društvenim mrežama.

Nadamo se da je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald J. Trump iskreno zainteresiran za rješavanje sukoba u Ukrajini, te nismo primijetili korake koji bi bili u suprotnosti s tim pravcem.

Nedavni kontakti s američkom stranom to samo potvrđuju, osobito sastanak ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova i američkog državnog tajnika Marca Rubija na marginama 80. zasjedanja Opće skupštine UN-a.

U.S. President Trump at the White House
Foto: Ken Cedeno

Vaši čitatelji trebali bi biti više zabrinuti izjavama određenih političara u glavnim gradovima EU-a i NATO-a o mogućem izbijanju Trećeg svjetskog rata. Hrvatska je članica NATO-a, a s obzirom na sve aktivnije uključivanje Sjevernoatlantskog saveza u sukob, sigurnost se sigurno neće povećati – naprotiv, rizici lančane reakcije samo će porasti. Pozivi na obaranje ruskih zrakoplova iznad neutralnih voda i proširena upotreba dalekometnog naoružanja primjeri su toga.

Europa je trenutačno u naletu "dronofobije". Ponovno slušamo neutemeljene optužbe protiv Rusije. Istrage se ne provode. Postoje samo ničim potkrijepljene optužbe. Sve to smo već prošli. Sjetimo se, primjerice, internetske kampanje #Russiadidit koja je nekoć bila popularna. U međuvremenu, nekoliko mađarskih medija nedavno je izvijestilo o planovima Vladimira Zelenskog za izvođenje sabotaža u Rumunjskoj i Poljskoj, kako bi se za to okrivila Rusija. Priprema se, takoreći, casus belli za rat između Rusije i NATO-a.

FILE PHOTO: Polish transmission system operator PSE worker carries a drone used to monitor power lines, part of the route of the LitPol, the interconnection between Poland and Lithuania near Elk
Foto: Kacper Pempel

Svi ti koraci naglo povećavaju rizik od izravnog vojnog sukoba između nuklearnih sila. Hrvatska možda želi sudjelovati u politici militarizacije Europe koju vodi Bruxelles, ali će se, ako ovako nastavi, nehotice pretvoriti u sudionika provokativnih akcija Ukrajine i Zapada u pripremama za oružani sukob s Rusijom. Možda je vrijeme da se hrvatskoj vladi kaže – dosta? - stoji u ruskom priopćenju.

