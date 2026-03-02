Rutte: Akcija protiv Irana je odlučujuća za sigurnost Europe

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte pozvao je u ponedjeljak europske saveznike da daju podršku SAD-u i Izraelu jer je to, kako je rekao, i u interesu Europe.

„Akcija protiv Irana je odlučujuća i za sigurnost u Europi…To znači da moramo pomoći gdje god je to moguće“, rekao je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte u razgovoru za njemački javni servis ARD.

On je, međutim, odbacio direktno sudjelovanje NATO-a u vojnim akcijama.

„Mi govorimo o Iranu, o zaljevskim zemljama koje su daleko od NATO područja“, rekao je Rutte.

Rutte je objasnio kako saveznici SAD-u i Izraelu mogu pomoći kroz logistiku i pristup vlastitim resursima.

„Mi možemo pomoći i bez direktnog sudjelovanja u vojnim akcijama“, rekao je Rutte.

On, kako je nadalje rekao, direktno podržava njemačkog kancelara Friedricha Merza koji se u jednoj ranijoj izjavi također založio za indirektnu podršku SAD-u i Izraelu.

Glavni tajnik NATO-a je rekao kako Iran već godinama predstavlja realnu opasnost za Europu pa tako i za Njemačku.

„Da je Iran uspio doći do nuklearnog oružja, bila bi to prijetnja za Izrael i potencijalno za poraz Izraela“, rekao je Rutte.