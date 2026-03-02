Obavijesti

News

Komentari 0
NATO SE NEĆE UKLJUČITI

Rutte: Akcija protiv Irana je odlučujuća za sigurnost Europe

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Rutte: Akcija protiv Irana je odlučujuća za sigurnost Europe
Foto: twitter

Mi možemo pomoći i bez direktnog sudjelovanja u vojnim akcijama“, rekao je Rutte

Admiral

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte pozvao je u ponedjeljak europske saveznike da daju podršku SAD-u i Izraelu jer je to, kako je rekao, i u interesu Europe.

„Akcija protiv Irana je odlučujuća i za sigurnost u Europi…To znači da moramo pomoći gdje god je to moguće“, rekao je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte u razgovoru za njemački javni servis ARD.

On je, međutim, odbacio direktno sudjelovanje NATO-a u vojnim akcijama.

„Mi govorimo o Iranu, o zaljevskim zemljama koje su daleko od NATO područja“, rekao je Rutte.

ESKALACIJA NA BLISKOM ISTOKU Rat sad zahvaća i Mediteran! EU je već podijeljena! Stručnjak: 'Idu na ostvarivanje ovog cilja'
Rat sad zahvaća i Mediteran! EU je već podijeljena! Stručnjak: 'Idu na ostvarivanje ovog cilja'

Rutte je objasnio kako saveznici SAD-u i Izraelu mogu pomoći kroz logistiku i pristup vlastitim resursima.

„Mi možemo pomoći i bez direktnog sudjelovanja u vojnim akcijama“, rekao je Rutte.

On, kako je nadalje rekao, direktno podržava njemačkog kancelara Friedricha Merza koji se u jednoj ranijoj izjavi također založio za indirektnu podršku SAD-u i Izraelu.

Glavni tajnik NATO-a je rekao kako Iran već godinama predstavlja realnu opasnost za Europu pa tako i za Njemačku.

„Da je Iran uspio doći do nuklearnog oružja, bila bi to prijetnja za Izrael i potencijalno za poraz Izraela“, rekao je Rutte.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Iranska revolucionarna garda: Amerikanci više nisu sigurni nigdje u svijetu, čak ni u SAD-u
IZ MINUTE U MINUTU

Iranska revolucionarna garda: Amerikanci više nisu sigurni nigdje u svijetu, čak ni u SAD-u

Nakon dva dana rata, Izrael i SAD su ubili Alija Hamneija i oko 50 političkih i vojnih čelnika Irana. Ipak, Islamska Republika ne pokazuje znakove zamora dok nemilosrdno gađa Izrael i čitav Bliski istok gdje SAD ima vojne baze
Par sati nakon napada Izraela i SAD-a na Iran, na Krk je sletio Boeing. Evo tko je bio u njemu!
DOZNAJEMO

Par sati nakon napada Izraela i SAD-a na Iran, na Krk je sletio Boeing. Evo tko je bio u njemu!

Slijetanje na Krk bilo je svega nekoliko sati nakon što su Izrael i Sjedinjene Američke Države napali Iran te nakon zatvaranja zračnog prostora
BLISKI ISTOK GORI Udar na Iran, skočile cijene nafte: Evo koliko sad košta benzin u Hrvatskoj!
'CRNI SCENARIJI'

BLISKI ISTOK GORI Udar na Iran, skočile cijene nafte: Evo koliko sad košta benzin u Hrvatskoj!

Rat prijeti zatvaranjem Hormuškog tjesnaca, barel već skočio više od 8 posto, analitičari upozoravaju na najgori scenarij

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026