Obavijesti

News

Komentari 0
'PLOVILO SE POKVARILO'

Rutte ismijao Ruse: 'Njihova usamljena i podmornica sama se vraća šepajući kući'

Piše hina,
Čitanje članka: 1 min
Rutte ismijao Ruse: 'Njihova usamljena i podmornica sama se vraća šepajući kući'
Foto: Yves Herman

Ruska Crnomorska flota objavila je da je dizelska podmornica Novorosijsk izronila kod obale Francuske kako bi se pridržavala pravila navigacije u La Mancheu te je odbacila izvješća da je došlo do ozbiljnog kvara

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte ismijao je u ponedjeljak Rusiju zbog jadnog stanja jedne od njezinih podmornica koja se "šepajući" vraća kući, dok su ruske vlasti negirale da je bila prisiljena izroniti zbog tehničkih problema.

Ruska Crnomorska flota objavila je da je dizelska podmornica Novorosijsk izronila kod obale Francuske kako bi se pridržavala pravila navigacije u La Mancheu te je odbacila izvješća da je došlo do ozbiljnog kvara.

No, nizozemske vlasti su tijekom vikenda objavile da je podmornica u fazi tegljenja u Sjevernom moru.

Rutte je u govoru u Sloveniji rekao da je plovilo "pokvareno".

"Sada, zapravo, gotovo da i nema ruske pomorske prisutnosti u Sredozemlju. Postoji usamljena i pokvarena ruska podmornica koja se šepajući vraća kući iz patrole", rekao je.

DOMET DO 2500 KILOMETARA Trump Ukrajincima ne da rakete tek tako. Kremlj: 'Mogla bi biti nuklearna, što da radimo?'
Trump Ukrajincima ne da rakete tek tako. Kremlj: 'Mogla bi biti nuklearna, što da radimo?'

"Kakva promjena u odnosu na roman Toma Clancyja 'Potraga za Crvenim Oktobrom' iz 1984. Danas se čini više kao potraga za najbližim mehaničarom".

Ruski Telegram kanal VChk-OGPU, koji se povezuje s obavještajnim krugovima u Moskvi, je 27. rujna objavio da je došlo do curenja goriva koje se počelo nakupljati u podmornici, stvarajući rizik od eksplozije.

NATO-ovo pomorsko zapovjedništvo objavilo je 9. listopada fotografije za koje tvrdi da prikazuju francusku fregatu koja promatra rusku podmornicu uz obalu Bretanje.

U subotu je nizozemsko ministarstvo obrane izjavilo da je nizozemska mornarica ispratila Novorosijsk i prateći tegljač, Jakov GrebelskI u Sjeverno more.

Ruska Crnomorska flota u ponedjeljak je objavila da podmornica provodi "planirani međuflotni tranzit" nakon što je završila zadatke u Sredozemlju.

MISIJA Vojni avioni Velike Britanije patrolirali blizu ruske granice
Vojni avioni Velike Britanije patrolirali blizu ruske granice

Podmornica Novorosijsk porinuta je u kolovozu 2014. i dio je Crnomorske flote, ali se vjeruje da nije sudjelovala u invaziji na Ukrajinu. Riječ je o dizel-električnoj jurišnoj podmornici koja može ostati pod morem do 45 dana i ima posadu od 52 člana. Sposobna je lansirati nuklearne projektile Kalibr.

Njezina sestrinska podmornica Rostov-na-Donu potopljena je u ukrajinskom napadu u kolovozu prošle godine. Kraljevska mornarica Velike Britanije prati Novorosijsk još od siječnja kada je viđen u Engleskom kanalu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ukrajinci napali veliko skladište nafte na Krimu, planuo požar
NEMA ŽRTAVA

Ukrajinci napali veliko skladište nafte na Krimu, planuo požar

Ukrajinski napad dronom zapalio je veliko skladište nafte na Krimskom poluotoku koji je Rusija anektirala, objavila je ruska novinska agencija TASS
Trump ne isključuje slanje raketa Tomahawk Ukrajini
PRITISAK NA RUSIJU

Trump ne isključuje slanje raketa Tomahawk Ukrajini

Prije nego što je Trump dao te izjave, Zelenski je rekao da su on i američki predsjednik u telefonskom razgovoru razgovarali o sustavima protuzračne obrane Patriot i Tomahawcima
Razgovarali Trump i Zelenski
NAKON MASOVNIH NAPADA

Razgovarali Trump i Zelenski

Obavijestio sam predsjednika Trumpa o ruskim napadima na naš energetski sustav - i cijenim njegovu spremnost da nas podrži, napisao je Zelenski

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025