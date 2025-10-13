Rutte ismijao Ruse: 'Njihova usamljena i podmornica sama se vraća šepajući kući'

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte ismijao je u ponedjeljak Rusiju zbog jadnog stanja jedne od njezinih podmornica koja se "šepajući" vraća kući, dok su ruske vlasti negirale da je bila prisiljena izroniti zbog tehničkih problema.

Ruska Crnomorska flota objavila je da je dizelska podmornica Novorosijsk izronila kod obale Francuske kako bi se pridržavala pravila navigacije u La Mancheu te je odbacila izvješća da je došlo do ozbiljnog kvara.

No, nizozemske vlasti su tijekom vikenda objavile da je podmornica u fazi tegljenja u Sjevernom moru.

Rutte je u govoru u Sloveniji rekao da je plovilo "pokvareno".

"Sada, zapravo, gotovo da i nema ruske pomorske prisutnosti u Sredozemlju. Postoji usamljena i pokvarena ruska podmornica koja se šepajući vraća kući iz patrole", rekao je.

"Kakva promjena u odnosu na roman Toma Clancyja 'Potraga za Crvenim Oktobrom' iz 1984. Danas se čini više kao potraga za najbližim mehaničarom".

Ruski Telegram kanal VChk-OGPU, koji se povezuje s obavještajnim krugovima u Moskvi, je 27. rujna objavio da je došlo do curenja goriva koje se počelo nakupljati u podmornici, stvarajući rizik od eksplozije.

NATO-ovo pomorsko zapovjedništvo objavilo je 9. listopada fotografije za koje tvrdi da prikazuju francusku fregatu koja promatra rusku podmornicu uz obalu Bretanje.

U subotu je nizozemsko ministarstvo obrane izjavilo da je nizozemska mornarica ispratila Novorosijsk i prateći tegljač, Jakov GrebelskI u Sjeverno more.

Ruska Crnomorska flota u ponedjeljak je objavila da podmornica provodi "planirani međuflotni tranzit" nakon što je završila zadatke u Sredozemlju.

Podmornica Novorosijsk porinuta je u kolovozu 2014. i dio je Crnomorske flote, ali se vjeruje da nije sudjelovala u invaziji na Ukrajinu. Riječ je o dizel-električnoj jurišnoj podmornici koja može ostati pod morem do 45 dana i ima posadu od 52 člana. Sposobna je lansirati nuklearne projektile Kalibr.

Njezina sestrinska podmornica Rostov-na-Donu potopljena je u ukrajinskom napadu u kolovozu prošle godine. Kraljevska mornarica Velike Britanije prati Novorosijsk još od siječnja kada je viđen u Engleskom kanalu.