Rutte: Ukrajina još nije u NATO-u, ali sigurnost joj garantiramo

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Nathan Howard

Rutteovi komentari napominju da bi se Ukrajini moglo ponuditi sigurnosno jamstvo tog opsega umjesto članstva u NATO-u, što je ruski predsjednik Vladimir Putin isključio

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je u ponedjeljak nakon sastanka o Ukrajini u Bijeloj kući da se o članstvu Ukrajine u NATO-u nije raspravljalo, ali da se raspravlja o sigurnosnim jamstvima tipa Članka 5 za tu zemlju koju je Rusija napala u veljači 2022.

"Situacija je sljedeća - SAD i neke druge zemlje rekle su da su protiv članstva Ukrajine u NATO-u. Službeni stav NATO-a... jest da postoji nepovratan put za Ukrajinu u NATO", rekao je Rutte tijekom intervjua u emisiji "The Ingraham Angle" na Fox Newsu.

"Ono o čemu ovdje raspravljamo nije članstvo u NATO-u, raspravljamo o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu tipa članka 5, a što će točno to podrazumijevati, sada ćemo detaljnije raspraviti", rekao je Rutte.

Članak 5 osnivačkog ugovora NATO-a utjelovljuje načelo kolektivne obrane, u kojem se napad na bilo koju od 32 članice smatra napadom na sve. Pridruživanje Atlantskom savezu strateški je cilj za Kijev koji je ugrađen u ustav zemlje.

Rutteovi komentari napominju da bi se Ukrajini moglo ponuditi sigurnosno jamstvo tog opsega umjesto članstva u NATO-u, što je ruski predsjednik Vladimir Putin isključio.

Nakon summita s Putinom u petak na Aljasci, američki predsjednik Donald Trump sastao se u ponedjeljak u Bijeloj kući s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i čelnicima NATO-a i EU.

Rutte je za Fox News rekao da su na sastanku raspravljana sigurnosna jamstva za Ukrajinu te da nije bilo rasprave o prisutnosti vojnika na terenu.

Trump je sastanke u ponedjeljak opisao kao "vrlo dobre" i rekao da je nazvao Putina kako bi započeo s pripremama za sastanak ruskog i ukrajinskog predsjednika prije trilateralnog sastanka na kojem bi sudjelovao i Trump.

