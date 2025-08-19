Obavijesti

stiže primirje?

Trump: Počeo sam pripreme za sastanak Putina i Zelenskog

Trump: Počeo sam pripreme za sastanak Putina i Zelenskog
Trump je rekao da se tijekom sastanka raspravljalo o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu. Rekao je da bi ih Europa "pružila" u "koordinaciji" sa Sjedinjenim Državama

 Američki predsjednik Donald Trump objavio je u ponedjeljak navečer da su počele pripreme za sastanak ruskog i ukrajinskog predsjednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog.

Trump je u izjavi ne društvenoj mreži Truth Social sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i drugim europskim partnerima nazvao "vrlo dobrim". 

U Bijeloj kući su bili francuski predsjednik Emmanuel Macron, talijanska premijerka Giorgia Meloni, njemački kancelar Friedrich Merz, finski predsjednik Alexander Stubb, britanski premijer Keir Starmer te predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. 

Trump je rekao da se tijekom sastanka raspravljalo o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu. Rekao je da bi ih Europa "pružila" u "koordinaciji" sa Sjedinjenim Državama

"Na kraju sastanaka nazvao sam predsjednika Putina i započeo pripreme za sastanak, na mjestu koje će biti naknadno određeno, između predsjednika Putina i predsjednika Zelenskija", rekao je Trump, dodajući da će američki potpredsjednik J. D. Vance, državni tajnik Marco Rubio i posebni izaslanik Steve Witkoff koordinirati dogovore između dviju zemalja.

Nakon toga bi uslijedio trilateralan sastanak sa mnom, kazao je Trump. 

To je neizravno potvrdila i ruska strana. Telefonski razgovor Trumpa i Putina trajao je 40 minuta, objavila je agencija RIA pozivajući se na kremaljskog dužnosnika Jurija Ušakova. 

„Raspravljalo se o tome kako bi bilo vrijedno istražiti mogućnost podizanja razine predstavnika koji s ukrajinske i ruske strane sudjeluju u izravnim pregovorima", kazao je Ušakov.

Trump i Putin dogovorili su da će biti u bliskom kontaktu o ukrajinskoj krizi i drugim pitanjima, kazao je Ušakov.

