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FINANCIJSKI SPAS

Ružić: Država će nadoknaditi plaće radnika u požaru stradalih poduzeća u Omišu

Piše HINA,
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Ružić: Država će nadoknaditi plaće radnika u požaru stradalih poduzeća u Omišu
24SATA Omiš: Reportaža iz spaljenog Omiša i okolice 7 dana nakon požara | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Mjera će u početku obuhvatiti devet poslovnih objekata s nešto manje od 40 stalno zaposlenih, a poslodavcima će se nadoknađivati ugovorena bruto plaća, odnosno najviše 1500 eura po zaposleniku

Država će poslodavcima s područja Omiša, čiji su poslovni objekti stradali u požaru, nadoknaditi sredstva za bruto plaće stalno zaposlenih kako bi se očuvala radna mjesta, najavio je u srijedu ministar Alen Ružić nakon obilaska požarišta i sastanka s lokalnim čelnicima.

Mjera će u početku obuhvatiti devet poslovnih objekata s nešto manje od 40 stalno zaposlenih, a poslodavcima će se nadoknađivati ugovorena bruto plaća, odnosno najviše 1500 eura po zaposleniku, već za kolovoz, izjavio je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

"Poslodavci čiji su poslovni objekti stradali u požaru 13. kolovoza dobit će nadoknadu sredstava u visini ugovorene bruto plaće, odnosno najviše 1.500 eura po zaposleniku, i to već za kolovoz. Prijave za mjeru počinju u srijedu", rekao je Ružić.

Mjera je zasad predviđena do svibnja 2027., uz mjesečnu potvrdu da poslovni subjekt i dalje ne može nastaviti redovito poslovanje, a prema potrebi može biti produljena. Ružić je dodao kako su spremni financijski poduprijeti i više poslovnih subjekata, a sredstva su osigurana.

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Za zaposlenike na određeno vrijeme nastojat će se, u dogovoru s poslodavcima, pronaći druga radna mjesta ili ponuditi druge mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ružić je rekao da je odmah nakon požara pokrenuta pomoć korisnicima sustava socijalne skrbi na području Omiša te da su počele isplate jednokratnih novčanih naknada onima koji na njih imaju pravo.

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar rekao je da će Zavod tijekom ovog tjedna kontaktirati sve poslodavce i pomoći im pri podnošenju zahtjeva.

"Do sada smo identificirali gospodarske subjekte, bilo da je riječ o trgovačkim društvima ili obrtnicima. Cilj je zadržati gospodarsku supstancu tih subjekata i sačuvati minimalnu skupinu ljudi potrebnu za što brže pokretanje proizvodnje", poručio je.

Miočić: 20 milijuna eura državne pomoći već na računu grada

Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić rekao je da je 20 milijuna eura državne pomoći već na računu, ali se čeka pravni okvir za njezino korištenje. Grad je dosad primio više od milijun eura donacija fizičkih i pravnih osoba.

Najavio je da će 1. rujna biti proglašena elementarna nepogoda, nakon čega će osam dana biti za prikupljanje zahtjeva, a stručne ekipe potom će izaći na teren.

"Bit će osam dana za prikupljanje zahtjeva kako bi ljudi imali vremena pripremiti dokumentaciju. Nakon toga stručne ekipe izlaze na teren, a procjena bi trebala biti završena u najviše 50 dana", rekao je Močić.

Govoreći o prošlogodišnjim zahtjevima za odštetu, Močić je rekao da ih je bilo 170, da su svi riješeni, a da je 14 podnositelja uložilo žalbe. Dodao je da je prošli put bila angažirana jedna stručna ekipa, a sada će ih biti pet.

"Nadam se da ćemo tako uspjeti završiti postupak u 50 dana i tada će biti poznate konačne brojke te će moći krenuti isplate", rekao je.

Vlasnik i direktor Velum Nautice Renato Franić rekao je da tvrtka ima 11 stalno zaposlenih, a materijalna šteta nakon požara procjenjuje se na nešto više od milijun eura. Građevinski dio zgrade još se ispituje kako bi se utvrdilo je li obnovljiva i u kojem opsegu.

"Najnužnije je brzina", rekao je Franić, dodajući da su radnici koji u tvrtki rade od 15 do 25 godina ključni za njezin opstanak. Ako sve bude išlo prema planu, proizvodnju očekuje ponovno pokrenuti tijekom prosinca, u početku ne punim kapacitetom.

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