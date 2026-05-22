SPOLNA NEJEDNAKOST

Ružić: Muškarci u Hrvatskoj zarađuju 6,6 posto više od žena

Piše HINA,
Ministar Ružić na obilježavanju Međunarodnog dana obitelji u Čakovcu | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Razlika u plaćama između žena i muškaraca za isti rad u Hrvatskoj iznosi 6,6 posto u korist muškaraca, izjavio je u petak ministar rada Alen Ružić izrazivši uvjerenost da će se izmjenama Zakona o radu smanjiti spolna nejednakost u plaćama

Očekujem velik iskorak u smanjenju razlika u plaćama za isti rad, rekao je ministar Ružić govoreći o izmjenama Zakona o radu kojima se u hrvatsko zakonodavstvo prenosi europska Direktiva o transparentnosti plaća. Naveo je da na europskoj razini razlika u plaćama iznosi više od 11 posto u korist muškaraca, dok je Hrvatska bolja od europskog prosjeka jer je kod nas ta razlika 6,6 posto.

„Želimo postići da rad jednake vrijednosti bude jednako plaćen”, poručio je ministar na marginama kongresa Udruge poslodavaca u zdravstvu u Vodicama.

Izmjenama Zakona o radu, koje su u završnoj fazi pripreme prije upućivanja u saborsku proceduru, trebala bi se uvesti veća transparentnost plaća te pravo radnika na informacije o kriterijima određivanja plaća i o razlikama među spolovima.

Prema dosadašnjim najavama, poslodavci bi ubuduće trebali objavljivati raspon plaće u oglasima za posao, a zaposlenicima omogućiti uvid u kriterije prema kojima se određuju plaće i napredovanja. Veći poslodavci imali bi i obvezu izvještavanja o razlikama u plaćama između muškaraca i žena za usporediva radna mjesta.

Rok za implementaciju EU direktive o transparentnosti plaća je 7. lipnja.

