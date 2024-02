Ryanair podiže cijene karata

Putnici će ovog ljeta plaćati više cijene zrakoplovnih karata zbog ograničenih kapaciteta, upozorio je direktor irske niskobudžetne aviokompanije Ryanair, istaknuvši kašnjenje naručenih Boeingovih zrakoplova.

Zbog ograničenog broja dostupnih zrakoplova europski avioprijevoznici imat će problema s podmirivanjem potražnje za putovanjima na vrhuncu sezone, poručio je izvršni direktor Ryanaira Michael O'Leary.

Cijene Ryanairovih karata bit će ovoga ljeta do 10 posto skuplje nego prije godinu dana, dodao je O'Leary, prognoziravši da će broj putnika porasti slabije nego prošle godine zbog kašnjenja Boeingovih novih zrakoplova.

Ryanair je bio procijenio da će u poslovnoj godini koja završava u ožujku 2025. prevesti 205 milijuna putnika, u odnosu na 183,5 milijuna prognoziranih u poslovnoj godini 2023/2024.

Na tiskovnoj konferenciji u Dublinu O'Leary je rekao da bi mogli sniziti procjenu za 2024/2025.

“S manje zrakoplova možda ćemo morati smanjiti (procjenu o) 205 milijuna na 200 milijuna putnika. Moglo bi biti i manje od 200 milijuna, ali u ovoj fazi još ne znamo“, izjavio je šef Ryanaira.

"To vjerojatno znači da će čak i naš ovogodišnji rast u Europi biti ograničen i mislim da će to dovesti do viših cijena karata širom Europe za ljeto 2024. Cijene će i u ljeto 2024. biti više no što su bile u ljeto 2023.", podvukao je.

"U ljeto 2023. naše cijene zrakoplovnih karata porasle su u prosjeku za 17 posto. Mislimo da ove godine povećanje neće biti u takvim dvoznamenkastiom razmjerima i sastavljamo proračune na povećanju cijene karte od pet do deset posto", rekao je O'Leary.

Možda će povećanje biti veće, možda manje, dodao je, uz napomenu, da bi veći kapaciteti, po njegovom mišljenju, značili i niže cijene karata.

Ryanair je s američkim Boeingom ugovorio isporuku 57 novih aviona do kraja ožujka iduće godine, ali očekuje da će do tog roka dobiti samo 40 do 45.

"Kada bi nam Boeing do kraja lipnja, prije ugovorenog roka, isporučio svih 57 zrakoplova, punili bismo džepove cijelo ljeto jer nam zračne luke neprekidno kucaju na vrata (s upitima), tvrdi O'Leary.

Američka kompanija ima problema sa zrakoplovima Boeing 737 Max 9 nakon otpadanja vrata usred leta Alaska Airlinesa na početku godine. Američki regulator propituje kontrolu kvalitete novih Boengovih zrakoplova i kompanija je smanjila tempo proizvodnje.

Boeingovi problemi s vratima nadovezali su se na nepravilnosti na više od 1000 motora britanskog Pratt & Whitneya koji su prisilili europski zrakoplovni koncern Airbus na opsežne poslovne zamjene.

Izvršni direktor irske kompanije procijenio je da će zračni prijevoznici poput Wizz Aira, Lufthanse i Air Francea zbog popravka "prizemljiti više od 20 posto svoje flote (Airbusova) A320".