S dna mora ronioci su izvadili motor aviona Rolls Royce Merlin iz 1944. , sad slijedi restauracija

<p>- Ronilac nam je javio da je u plitkom moru na svega dva do tri metra dubine kod otoka Rivnja u zadarskom akvatoriju nalazi motor aviona iz Drugog svjetskog rata. Kako smo čuli za slučajeve da su se dijelovi u ratu stradalih aviona znali ilegalno iznositi iz zemlje, krenuli smo odmah u akciju spašavanja. Ronilac<strong> Đani Iglić </strong>uz pomoć balona podigao je motor s dna, otegljen je do obale otoka odakle su ga dignuli dizalicom na kamion u četvrtak- kazao nam je <strong>Mladen Pešić</strong>, ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru.</p><p>U petak je već bio u radionici Međunarodnog centra za podvodne aktivnosti. Restauratori su se odmah uhvatili čišćenja i otkrili su broj aviona prema kojem ćemo saznati o kojem se avionu radilo i kad je srušen.</p><p>- To se najvjerojatnije dogodilo 1944. godine, kad su srušena dva aviona sličnog tipa. Mora da je jedan od ta dva, što ćemo sa sigurnošću znati nakon odrađenog posla. Oba pilota ta dva aviona preživjela su pad, ali nažalost više nisu među živima jer su u međuvremenu umrli prirodnom smrću - rekao je<b> Pešić.</b></p><p>Avionski motor je marke Rolls Royce Merlin, a riječ je o 12-cilindarskom motoru koji je, osim u slavne zrakoplove Spitfire, ugrađivan i u Hurricane.</p><p>S obzirom na to da su na motoru sačuvani dijelovi tri elise, vjerojatno se radi o Hurricane RAF (Royal Air Force) fighteru srušenom u rujnu 1944.</p>