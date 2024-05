S Hipodroma su odvezli konje Enimarka Ponjevića: Napravili smo to noću da bude što mirnije

Istina je, konji su odvezeni u dvije ergele izvan Zagreba. Cijela akcija se odvijala u noći kako bi prošla što mirnije jer se radi o ilegalnom posjedniku koji je spreman na svašta. Mi imamo rješenje od vještaka statičara da su te građevine nesigurne i da ih treba ukloniti, rekao je zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet i time potvrdio da su konji Enimarka Ponjevića uklonjeni sa zagrebačkog Hipodroma na sigurno.

- Imamo rješenje Gradskog ureda za upravljanje imovinom da te štale treba ukloniti. Prije svega se ovdje radi o sigurnosti konja i to je valjana pravna osnova da se maknu. U cijeloj priči je rješavanje odnosa na Hipodromu, poboljšavanju uvjeta i tako dalje. Podsjetit ću da je donesen novi pravilnik i temeljem tog pravilnika su korisnicima bokseva, njih stotinjak, ponuđeni novi ugovori. Svi su ih prihvatili osim dotičnog gospodina koji nije htio potpisati ugovor niti maknuti svoje konje. Temeljem toga smo odlučili konje premjestiti, štale ukloniti i izgraditi bolje, stabilnije štale - dodao je.

Iz Grada dodaju i kako se po odvedene konje u svakom trenutku može doći ako postoji dokaz o vlasništvu. Cijela drama traje još od studenog 2023. godine kad je Enimark Ponjević, bivši tjelohranitelj Franje Tuđmana i Bože Petrova, tvrdio da ima jednog konja i da je predsjednik Hrvatskog galopskog saveza. Tad je za 24sata izjavio:

- Ovo je iživljavanje nad životinjama. Sinoć su zarobili oko 160 konja. Provalili su u bokseve, potrgali brave i postavili svoje lance. To je naredio Korlaet s Jurošem i Kostanjevićem...Mi smo sportaši, nismo rekreativci. Mi smo zagrebački sportski savez za galop imamo vrhunske natjecatelje i konje, imamo oko 50-ak konja s našim članovima i klubovima i naši konji su zarobljeni od jučer navečer - rekao je.

Međutim, za 24sata korisnica bokseva koja je potpisala novi ugovor i maknula svog konja s Hipodroma dok se situacija ne riješi, posvjedočila je da Ponjević 'sije strah'.

- Doselio je na Hipodrom dva stranca, zamislite.U maloj su prostoriji i brinu o njegovim konjima. I uza sve to redovito napada ljude jer je konfliktan. Ljudima koji jašu znao je pustiti konje na stazu, a laž je da ima samo jednog konja. Četrdesetak ih je, a on ne plaća boks ni za jednog od njih, dok mi plaćamo 106 eura mjesečno - ispričala nam je korisnica Hipodroma.

Tad se oglasio i Hrvatski galopski savez iz kojeg tvrde da Ponjević nikad nije bio njihov predsjednik.

- Temeljem odluke Skupštine saveza 19.09.2020. godine, za predsjednicu Hrvatskog galopskog saveza imenovala je gospođa Diana Garifullina, ujedno i osoba ovlaštena za zastupanje te pravne osobe, u mandatu do 19.09.2024. Gospodin Enimark Ponjević nikada nije bio predsjednik Hrvatskog galopskog saveza, osoba ovlaštena za predstavljanje i zastupanje, te u ovom trenutku nema nikakve poveznice s Hrvatskim galopskim savezom - poslali su u priopćenju.

On se početkom studenoga 2023. godine dopisima, u ime Zagrebačkoga galopskog saveza, žalio Gradu Zagrebu. Sve njegove prigovore smatrali su neutemeljenima, a u korist mu, kako doznajemo, ne ide što s Hipodromom do sada nije imao ni jedan ugovor. Prema dostupnim podacima, samo njegova tvrtka ostala je dužna najmanje 22.222,78 eura što Grad Zagreb pokušava naplatiti preko suda.

Index je objavio snimku na kojoj se vidi i kako Ponjević napada ženu koja ga je snimala i pri tom je vrijeđao.

Vidi se kako dolazi do nje i govori joj: "Koliko puta ljudi moraju pasti? Jesi ti normalna?" Potom zamahuje šakama, pri čemu mobitel kojim je korisnica Hipodroma snimala incident pada na tlo. Kako se čini po snimci, korisnica uspijeva pokupiti mobitel s tla, a onda bivši Tuđmanov tjelohranitelj ponovno zamahuje rukom i pritom joj izbija mobitel. "Kretenušo jedna", čuje se još Ponjević.

Brojni korisnici imaju problema s Ponjevićem te im je drago da se to konačno počelo rješavati.

- On je toliko dužan Hipodromu da mu mogu oduzeti sve konje u ime tih potraživanja. Sad, gdje s njima, to je nešto drugo. Vjerujte, svi mi želimo da se tog čovjeka makne, jer način na koji se on ponaša je neopisiv. Ne samo prema ljudima, nego i prema konjima, koji izgledaju nekako loše i moj je dojam da oni nisu posve zdravi. No, da se to lomi preko leđa svih drugih korisnika Hipodroma, to nije dobro i znam da su neki ljudi prilično uzrujani zbog toga što nisu mogli do svojih konja. To su ljudi koji uredno plaćaju najam bokseva, da se razumijemo - ispričao je za Jutarnji jedan čovjek dobro upućen u svu problematiku.