S nasukane brodice kod Dugog otoka spasili su četvero ljudi

Četvero ljudi spašeno je s nasukane brodice kod Dugog otoka u noći na utorak, a dvije osobe zadobile su lakše ozljede, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Dojava o nasukanju brodice kod rta Oključić, na sjeverozapadnoj strani Dugog otoka, zaprimljena je u Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci u ponedjeljak u 22.57 sati. Nesreću je prijavio očevidac.

O događaju je odmah obaviještena Lučka kapetanija Zadar, čiji su službenici iz Velog Rata isplovili prema mjestu nesreće. Na nasukanoj brodici zatekli su četveročlanu posadu te ih evakuirali na spasilačku brodicu.

Spašeni su prevezeni u Veli Rat, gdje su pristali u utorak u 00.45 sati. Nakon iskrcaja pregledao ih je zdravstveni djelatnik, a kod dvije osobe utvrđene su lakše tjelesne ozljede koje su sanirane na mjestu događaja.

Nakon završetka intervencije nautičari su spasilačkom brodicom Ispostave Lučke kapetanije Sali prevezeni na polazišnu lokaciju.

Nasukana brodica ostala je na mjestu nesreće te će nakon dovršetka očevida biti uklonjena o trošku vlasnika. Prema navodima Ministarstva, na mjestu nasukanja nije uočeno onečišćenje mora ni morskog okoliša.

