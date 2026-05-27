Povijest i povijesne traume treba ostaviti povjesničarima, a politici prepustiti konstruktivne teme današnjice
KOMENTIRA: BORIS RAŠETA PLUS+
S obje strane Drine ista scena: Zloporaba mrtvih na štetu živih
Ana Brnabić izrekla je ovih dana seriju netočnih tvrdnji, u kojima je uspoređivala gospodarske pokazatelje Hrvatske i Srbije. Osnovna joj je teza da Srbija strelovitim tempom napreduje prestižući Hrvatsku, što u Zagrebu izaziva jal pa Zagreb podržava “blokadere”. Te teze nemaju veze s istinom, politički su učinkovite - Ana Brnabić njima se ulizala Vučiću - ali su suštinski zloćudne. Niti Hrvatska vodi “specijalni rat” protiv Vučića niti za tim ima potrebe.
