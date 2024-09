S Pumama je 1995. prvi ušao u Knin, Tuđman da je odlikovao s devet visokih vojnih odličja

Generale, dragi prijatelju, sa strepnjom smo pratili tvoju bitku protiv bolesti i nadali se da ćeš i nju uspjeti pobijediti. Smatrali smo da netko tko je prošao ratišta od istočne Slavonije do Knina, pa i brojna u BiH, to može. Da to može netko tko se među prvima uključio u obranu Domovine i od vojnika dogurao do generala, a sve činove zaradio na bojištu. Ali čovjek snuje, Bog određuje, napisao je u oproštajnoj poruci Željku Dvekaru varaždinski župan Anđelko Stričak.